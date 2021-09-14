Новий публічний вихід Її Величність здійснила в музеї Ель Прадо. Погода була теплою та дощовою, тому Летиція одягнула легку сукню, а від дощу заховалася під парасолею.

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