Королева Летиція та король Філіп VI продовжують відвідувати публічні заходи. Вони не забувають про карантинні правила та завжди одягають захисні маски. Звісно, що увагу громадськості привертають й аутфіти монархів.

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Стриманий образ королеви Летиції

49-річна Її Величність прийшла на прийом у сукні сірого кольору на запах. Вбрання було довжини нижче колін, а довгі рукави Летиція закотила. Такий look вона поєднала з коричневими лакованими туфлями-човниками на підборах.

Цього разу волосся королева зібрала у низький пучок, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах. Серед прикрас аутфіт довершили довгі золоті сережки та улюблена каблучка від Karen Hallam, яку подарували доньки.

Король позував поруч із коханою в чорному костюмі, білій сорочці та зі світло-коричневою краваткою.



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Летиція в Мадриді зустрілась з представниками Іспанської асоціації проти раку. Тоді вона одягнула ніжно-бузковий костюм і туфлі від преміального бренду Prada.