Королева Летиція є прикладом для багатьох жінок. Вона завжди елегантна, має смак в одязі та підбирає вбрання відповідно до подій, яких восени було чимало.

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Осінні аутфіти королеви Летиції

У білому костюмі та сірому піджаку королева проводила доньку на навчання. Тоді монаршу сім'ю сфотографували в аеропорту.



Король і королева Іспанії провели доньку на навчання / Фото Getty Images

На церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у бюджетній чорній сукні від екологічного бренду Maria Malo за 4 тисячі гривень.



Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images

У світлій блузці та спідниці з квітковим принтом Летиція зустрілася в Мадриді з президентом Чилі.



Королева Летиція у світлій блузці та спідниці / Фото Getty Images

У місті Суера, що на сході Іспанії, Летиція зустрічалася зі школярами. Тоді для нового виходу обрала білу сорочку та темно-сині штани.



Летиція в білій блузці та темно-синіх штанах / Фото Getty Images

У музей Ель Прадо, що в Мадриді, Її Величність приїжджала у вишуканій ніжно-блакитній сукні.



Королева Летиція в блакитній сукні / Фото Getty Images

Летиція приймала президентське подружжя Колумбії в королівському палаці. На урочистий прийом вона одягала розкішну червоню сукню.



Королева Летиція з чоловіком приймає гостей / Фото Getty Images

У чорній шкіряній сукні королева Іспанії була на фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021.



Королева Летиція в чорній шкіряній сукні / Фото Getty Images

На врученні Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді королева була в стриманій сукні сірого кольору.



Іспанські король та королева / Фото Getty Images

Її Величність відвідала відкриття нової виставки Гойї в Fondation Beyeler в Базелі. У Швейцарії Летиція одягала темно-зелений вовняний светр і спідницю довжини міді з оригінальним принтом.



Королева Летиція у Швейцарії / Фото Getty Images

Для офіційної зустрічі в Мадриді Її Величність обрала речі від бренду Hugo Boss: чорну блузку та блакитну спідницю-олівець.



Королева Летиція в блузці та спідниці / Фото Getty Images

На церемонії вручення нагород принцеси Астурійської Її Величність поставала перед публікою двох образах: сукні кольору хакі та чорній сукні з пишною спідницею.



Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images



Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images