Королева Летиція є прикладом для багатьох жінок. Вона завжди елегантна, має смак в одязі та підбирає вбрання відповідно до подій, яких восени було чимало.

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Осінні аутфіти королеви Летиції

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Король і королева Іспанії провели доньку на навчання / Фото Getty Images

  • На церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у бюджетній чорній сукні від екологічного бренду Maria Malo за 4 тисячі гривень.

Іспанія
Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція у світлій блузці та спідниці / Фото Getty Images

Іспанія
Летиція в білій блузці та темно-синіх штанах / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція в блакитній сукні / Фото Getty Images

  • Летиція приймала президентське подружжя Колумбії в королівському палаці. На урочистий прийом вона одягала розкішну червоню сукню.

Іспанія
Королева Летиція з чоловіком приймає гостей / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція в чорній шкіряній сукні / Фото Getty Images

Іспанія
Іспанські король та королева / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція у Швейцарії / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція в блузці та спідниці / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images