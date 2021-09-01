У багатьох країнах світу розпочинається навчальний рік. Здобувати освіту продовжують і королівські нащадки. На навчання в Атлантичний коледж, що розташований у Великій Британії, полетіла іспанська принцеса Леонор.

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Королева Летиція разом із чоловіком і доньками побувала в аеропорту. Принцеса Софія разом із батьками провела сестру на навчання.

Образ королева Іспанії

Її Величність прибула в аеропорт у білих вкорочених штанах і футболці. Поверх одягнула стильну подовжену куртку сірого кольору. Такий look поєднала з білими кедами.

Волосся Летиція вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Вона, як і чоловік і доньки, довершила ауфіт захисною маскою, яка є незмінним аксесуаром у час пандемії коронавірусу.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images

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