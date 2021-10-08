Королева Іспанії Летиція днями з робочим візитом прибула до Швейцарії. Вона відвідала відкриття нової виставки Гойї в Fondation Beyeler в Базелі.
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Образ Летиції
Іспанська королева з'явилась на черговому світському виході у темно-зеленому вбранні: вовняному светрі та спідницею довжини міді з оригінальним принтом.
Летиція поєднала вбрання з блискучо-коричневими туфлями-човниками на високих підборах, а також клатчем. Вона випрямила та розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж. Королева Іспанії завжди дотримується запобіжних заходів, а тому вийшла у світ із захисною маскою.
Летиція / Фото Getty Images
Попередні образи Летиції
- На вручення Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді Її Величність обрала стриману сукню сірого кольору.
- Іспанська королева побувала на світському заході. Вона одягнула стильний костюм та туфлі зі зміїним принтом.
- На закриття 15-го Міжнародного семінару з мови та журналістики в монастирі Юсо Летиція постала в чорно-білому жакеті й лосинах.