Королева Летиция является примером для многих женщин. Она всегда элегантна, имеет вкус в одежде и подбирает наряды в соответствии с событиями, которых осенью было немало.

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Осенние аутфиты королевы Летиции

Іспанія
Король и королева Испании провели дочку на учебу / Фото Getty Images

  • На церемонии награждения премией Retina ECO Awards она появилась в бюджетном черном платье от экологичного бренда Maria Malo за 4 тысячи гривен.

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Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция в светлой блузке и юбке / Фото Getty Images

Іспанія
Летиция в белой блузке и темно-синих брюках / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция с мужем принимает гостей / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция в черном кожаном платье / Фото Getty Images

Іспанія
Испанские король и королева / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция в Швейцарии / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция в блузке и юбке / Фото Getty Images

Іспанія
Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images

Іспанія
​Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images