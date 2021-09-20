Іспанська королева Летиція відвідала новий захід. Вона з'явилась на фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021. Журі обрало одного учасника, який представить Іспанію на фестивалі Cheltenham Science Festival.

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Образ королеви Летиції

Королева Іспанії здивувала своєю появою на конкурсі. Для нового світського виходу вона обрала чорну шкіряну сукню зі сміливими вирізами. Широкий пояс з металевим кільцем закцентував на фігурі Її Величності.

Летиція поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками від Prada. Образ також доповнили аксесуари – сережки-кільця з камінцями та масивна каблучка на вказівному пальці.

Іспанська королева зібрала волосся у низький пучок. На обличчі вона зробила легкий макіяж, лиш підкресливши очі тушшю. Як і на всіх публічних заходах, Її Величність постала у захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Летиція вже обирала шкіряну сукню 2 роки тому. У компанії президента Перу Мартіна Альберто Віскарри вона відвідала відкриття ARCO 2019 (ярмарок сучасного мистецтва) у виставковому комплексі Ifema.

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