Нагороди отримали семеро вчених, які брали участь у розробці вакцин проти коронавірусу, журналістка та письменниця-феміністка, шеф-кухар і бізнесмен, паралімпійський плавець.

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Вишуканий образ королеви Летиції

Її Величність постала перед публікою в розкішній сукні чорного кольору, верх якої був приталений і без рукавів, а низ – пишний. Талію підкреслив тоненький ремінець в тон. З взуття Летиція обрала чорні туфлі-човники на підборах.

Волосся вона зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж, виділивши очі чорними тінями. Аутфіт королеви довершили розкішні сережки та браслети.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Королева Летиція / Фото Getty Images

Король Філіп VI для виходу обрав чорний костюм, білу сорочку та червону краватку. А доньки монархів обрали для церемонії ніжні аутфіти.

Нагадаємо, днями Її Величність виходила у світ в чорній блузці та спідниці-олівці світло-блакитного кольору.