Її Величність разом із чоловіком радо приймали гостей. Урочиста вечеря відбулася в палаці, що розташований в Мадриді. Летиція вкотре показала вишуканий стиль в одязі.
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Новий вихід королеви Летиції
Її Величність постала перед публікою в яскравій червоній сукні довжини міді. Вбрання мало пишну спідницю, що додавало образові ніжності та жіночності. Такий look Летиція поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах.
Серед прикрас її образ доповнили елегантні сережки з червоними та сріблястими камінцями. На обличчі королева зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах, а волосся вклала рівно. Оскільки пандемія коронавірусу триває, то вона одягнула білу захисну маску, – незмінним аксесуар сьогодення.
Королівське подружжя Іспанії на офіційному прийомі / Фото Getty Images
Осінні аутфіти іспанської королеви
- У музей Ель Прадо Її Величність приїжджала в блакитній сукні.
- У темній сукні з дрібним яскравим принтом Летиція була на відкритті 80-го Мадридського книжкового ярмарку в парку Ретіро.
- На зустрічі з президентом Чилі Себастьяном Пін'єром королева з'явилася у світлій блузці та спідниці з квітковим принтом.