Її Величність разом із чоловіком радо приймали гостей. Урочиста вечеря відбулася в палаці, що розташований в Мадриді. Летиція вкотре показала вишуканий стиль в одязі.

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Новий вихід королеви Летиції

Її Величність постала перед публікою в яскравій червоній сукні довжини міді. Вбрання мало пишну спідницю, що додавало образові ніжності та жіночності. Такий look Летиція поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах.

Серед прикрас її образ доповнили елегантні сережки з червоними та сріблястими камінцями. На обличчі королева зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах, а волосся вклала рівно. Оскільки пандемія коронавірусу триває, то вона одягнула білу захисну маску, – незмінним аксесуар сьогодення.



Королівське подружжя Іспанії на офіційному прийомі / Фото Getty Images

Осінні аутфіти іспанської королеви