Принц Гаррі провів дідуся в останню путь: перший вихід онука Єлизавети II після приїзду в Лондон

Принц Гаррі прилетів з США до Лондона на похорон дідуся принца Філіпа, який відбувся в суботу, 17 квітня. Це перший офіційний вихід онука Єлизавети II у Великій Британії після тривалого перебування в США.

Принц Гаррі оплакує смерть принца Філіпа разом з іншими членами королівської родини. Онук Єлизавети II планував приїхати в Лондон влітку, однак після того, як дідусь пішов з життя, одразу ж вирушив до сім'ї. Разом із королевою, батьком Чарльзом, братом Вільямом та іншими Гаррі провів дідуся в останню путь.

До теми Похорон принца Філіпа: хто з королівської родини проводить чоловіка в останню путь

Принц Гаррі на похороні принца Філіпа



Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

Реакція принца Гаррі на смерть принца Філіпа