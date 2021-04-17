Принц Гаррі оплакує смерть принца Філіпа разом з іншими членами королівської родини. Онук Єлизавети II планував приїхати в Лондон влітку, однак після того, як дідусь пішов з життя, одразу ж вирушив до сім'ї. Разом із королевою, батьком Чарльзом, братом Вільямом та іншими Гаррі провів дідуся в останню путь.
До теми Похорон принца Філіпа: хто з королівської родини проводить чоловіка в останню путь
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Реакція принца Гаррі на смерть принца Філіпа
- У день смерть герцога Единбурзького, 9 квітня, принц Гаррі та Меган Маркл вшанували пам'ять чоловіка королеви Єлизавети II на офіційному сайті свого благодійного фонду Archwell.
- 11 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що принц прибув в Лондон, щоб попрощатися з дідусем та залишиться до похорону.
- Згодом Гаррі поділився спогадами про дідуся, розповів, яким він був у буденному житті. Онук наголосив на його відданості Єлизаветі ІІ та чудовому почутті гумору.
- Ще напередодні похорону ЗМІ повідомляли, що одразу після прощання з дідусем Гаррі повернеться до Сполучених Штатів Америки. Попри важку ситуацію в родині, принц не планував залишатися у Великій Британії, оскільки в Америці залишилася його дружина Меган Маркл, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, та маленький син.