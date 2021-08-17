Відомі подружжя у відпустці: де цього літа відпочивають зіркові пари

Сезон літніх відпусток зовсім скоро закінчиться. Знаменитості разом з іншими українськими туристами встигли побувати за кордоном, а також насолоджувалися мальовничими місцями рідної землі. Які зіркові пари і де відпочивали цього літа – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24!

Минуло року чимало людей відмовилося від літніх відпусток, оскільки пандемія коронавірусу та карантин не дали можливості спокійно відпочити. Цього року ситуація стабілізувалася, багато країн відкрили кордони й тепер українці відпочивають не лише на батьківщині, а й за кордоном. Не є винятком і знамениті сім'ї.

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Зіркові подружжя на канікулах

Настя Каменських і Потап

Цього літа артисти вирішили відпочити в Хорватії. Зірки відправилися туди разом із найріднішими. Потап і Настя вдень приймали сонячні ванни на березі моря, а ввечері гуляли стародавніми вуличками.



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Пара ведучих провела відпустку в Туреччині. Катя та Юрій зупинялися в розкішному п'ятизірковому готелі на березі моря, де були всі умови для комфортного відпочинку вагітної ведучої. Поки на пляжі було спекотно вони насолоджувалися прохолодною водичкою в басейні, а другу половину дня проводили в морі.



Юрій Горбунов і Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Ірина та Дмитро Монатіки

Подружжя на декілька днів полетіло в Туреччину. Оскільки в Дмитра влітку заплановано багато концертів, то відпочити вдалося не довго. Хоча сімейна відпустка була короткою, але принесла чимало задоволення зірковій парі. Закохані нарешті змогли провести час удвох та з синами.



Ірина та Дмитро Монатіки в Туреччині / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Танцівники прагнули полетіти якомога далі, тому й відправилися за океан. Літню відпустку Катерина та Олександр провели на Мальдівах. Вони обожнюють ці острови, тому й насолодилися довгоочікуваним відпочинком саме там.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов на Мальдівах / Фото з інстаграму балерини

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Закохані вирушили на відпочинок лише наприкінці літа. Насичений робочий графік не дозволяв зробити це раніше. Артисти обрали для відпустки розкішний готель в Туреччині.



Володимир Дантес і Надя Дорофєєва в Туреччині / Фото з інстаграму співачки

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Оскільки в Катерини та Віктора нещодавно народився син, то влітку вони відпочивають в Україні. Молода матуся організувала відпустку в Карпатах. Там вона разом із синочком і чоловіком дихає свіжим повітрям, відновлюється та наповнюється енергією.



Катерина Реп'яхова з сином і чоловіком у Карпатах / Фото з інстаграму Реп'яхової

Христина Горняк і Володимир Остапчук

Ще одне подружжя не втратило нагоди відпочити за кордоном. На початку літа пара побувала в Чорногорії, а напередодні другої річниці з дня знайомства Горняк і Остапчук відправилися в Грецію.



Христина Горняк і Володимир Остапчук у Чорногорії / Фото з інстаграму Горняк

Ірина Федишин і Віталій Човник

Співачка зі Львова разом із чоловіком, батьками та синами автомобілем поїхала в Болгарію. Це одна з її найулюбленіших країн для сімейного відпочинку. Та Ірина також знайшла час, щоб побути з коханим лише вдвох.



Віталій Човник та Ірина Федишин у Болгарії / Фото з інстаграму співачки