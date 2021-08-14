До закінчення літа залишилося всього лиш пів місяця. Українські зірки ловлять останні миті тепла та влаштовують відпустки. Днями український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, нотаріусиня Христина Горняк, відправилися у Грецію.
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Володимир Остапчук відпочиває з дружиною
Про поїздку за кордон шоумен розповів в інстаграм-сторіз. Ввечері 13 серпня Володимир та Христина полетіли на острів Крит. За словами Остапчука, дорога зайняла лише 2,5 години, а часовий пояс на острові – такий самий, як і в Україні. Тому парі не було необхідності довго адаптуватися.
Володимир Остапчук та Христина Горняк перед польотом / Фото з інстаграм-сторіз
Володимир Остапчук поділився, що в аеропорту вибірково роблять ПЛР-тести, а вакцинованих одразу пропускають.
Нагадаємо, що наприкінці червня телеведучий вакцинувався першою дозою CoronaVac, а близько тижня тому – другою. Натомість його дружина Христина виступає проти щеплення.
Христина Горняк в аеропорту / Фото з інстаграм-сторіз
Через пів години подружжя прибуло в 5-зірковий готель Aldemar Royal Mare з видом на море та сади. Вже наступного дня, тобто 14 серпня, Володимир та Христина насолоджувалися місцевою кухнею, плавали в басейні та спостерігали за морем.
Вид з номера Остапчука і Горняк / Фото з інстаграм-сторіз
Які країни обирають для відпочинку українські зірки
- Настя Каменських разом з Потапом, друзями й батьками відпочивала у Хорватії, звідки повернулась днями. Подружжя прогулювалося вуличками стародавнього міста й ніжилися на сонці на яхті.
- Ірина Федишин нещодавно полетіла в Болгарію. Вона сумнівалась, чи зможе цього літа відпочити на морі, однак нарешті з'явилась можливість це зробити.
- Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" на противагу багатьом проводить час в Україні у Карпатах. Артист вже підкорив одну з найвищих вершин – Піп Іван.