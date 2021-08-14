До закінчення літа залишилося всього лиш пів місяця. Українські зірки ловлять останні миті тепла та влаштовують відпустки. Днями український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, нотаріусиня Христина Горняк, відправилися у Грецію.

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Володимир Остапчук відпочиває з дружиною

Про поїздку за кордон шоумен розповів в інстаграм-сторіз. Ввечері 13 серпня Володимир та Христина полетіли на острів Крит. За словами Остапчука, дорога зайняла лише 2,5 години, а часовий пояс на острові – такий самий, як і в Україні. Тому парі не було необхідності довго адаптуватися.



Володимир Остапчук та Христина Горняк перед польотом / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Остапчук поділився, що в аеропорту вибірково роблять ПЛР-тести, а вакцинованих одразу пропускають.

Нагадаємо, що наприкінці червня телеведучий вакцинувався першою дозою CoronaVac, а близько тижня тому – другою. Натомість його дружина Христина виступає проти щеплення.



Христина Горняк в аеропорту / Фото з інстаграм-сторіз

Через пів години подружжя прибуло в 5-зірковий готель Aldemar Royal Mare з видом на море та сади. Вже наступного дня, тобто 14 серпня, Володимир та Христина насолоджувалися місцевою кухнею, плавали в басейні та спостерігали за морем.



Вид з номера Остапчука і Горняк / Фото з інстаграм-сторіз

Які країни обирають для відпочинку українські зірки