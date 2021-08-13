Сезон літніх відпусток в розпалі! Вже чимало зірок встигли приєднатися до українців, які відпочивають на узбережжі моря чи океану закордоном. Серед них і знамените подружжя Потапа і Насті Каменських.

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Цього року закохані полетіли на море великою компанією. Разом із ними були рідні та друзі. Всі відпочивали в сонячній Хорватії. Зранку вони відпочивали на морі, плавали, засмагали, а ввечері вивчали найцікавіші та найгарніші місця цієї країни.

Потап і Настя в шлюбі зберігають пристрасть і романтику, тому, де б не були, завжди знаходять час, щоб побути вдвох. Цього разу не було винятку. Обоє ділилися з шанувальниками світлинами, де показували найяскравіші моменти відпочинку.

Ввечері Каменських одягала гарні сукні чи костюми, робила зачіску, макіяж і відправлялася на прогулянку з коханим. Раніше артистка розповідала, що навіть на відпочинку завжди доглядає за собою, оскільки чоловікові це дуже подобається. Тому, коли більшість її колег відпочивають від косметики та укладок, NK приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом.

Редакція Showbiz 24 підготувала для вас добірку світлини Потапа і Насті з Хорватії, які вони публікували в мережі.

Фото Потапа і Насті Каменських з Хорватії



Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму Потапа



Потап і Настя Каменських у Хорватії / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму NK