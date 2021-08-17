В прошлом году многие отказались от летних отпусков, поскольку пандемия коронавируса и карантин не дали возможности спокойно отдохнуть. В этом году ситуация стабилизировалась, многие страны открыли границы и теперь украинцы отдыхают не только на родине, но и за рубежом. Не являются исключением и знаменитые семьи.

Смотрите также Звездные каникулы: где украинские знаменитости отдыхают с детьми

Звездные супруги на каникулах

Настя Каменских и Потап

Этим летом артисты решили отдохнуть в Хорватии. Звезды отправились туда вместе с родными. Потап и Настя днем ​​принимали солнечные ванны на берегу моря, а вечером гуляли по старинным улочкам.



Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Пара ведущих провела отпуск в Турции. Катя и Юрий останавливались в роскошном пятизвездочном отеле на берегу моря, где были все условия для комфортного отдыха беременной ведущей. Пока на пляже было жарко они наслаждались прохладной водичкой в бассейне, а вторую половину дня проводили в море.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая в Турции / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Ирина и Дмитрий Монатики

Супруги на несколько дней полетели в Турцию. Поскольку у Дмитрия летом запланировано много концертов, то отдохнуть удалось не долго. Хотя семейный отпуск был коротким, он принес много удовольствия звездной паре. Влюбленные наконец смогли провести время вдвоем и с сыновьями.



Ирина и Дмитрий Монатики в Турции / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Танцовщики стремились улететь как можно дальше, поэтому и отправились за океан. Летний отпуск Екатерина и Александр провели на Мальдивах. Они обожают эти острова, поэтому и насладились долгожданным отдыхом именно там.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов на Мальдивах / Фото из инстаграма балерины

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Влюбленные отправились на отдых лишь в конце лета. Насыщенный рабочий график не позволял сделать это раньше. Артисты выбрали для отпуска роскошный отель в Турции.



Владимир Дантес и Надя Дорофеева в Турции / Фото из инстаграма певицы

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Поскольку у Екатерины и Виктора недавно родился сын, то летом они отдыхают в Украине. Молодая мама организовала отпуск в Карпатах. Там она вместе с сынишкой и мужем дышит свежим воздухом, восстанавливается и наполняется энергией.



Екатерина Репяхова с сыном и мужем в Карпатах / Фото из инстаграма Репяховой

Кристина Горняк и Владимир Остапчук

Еще одна пара не утратила возможности отдохнуть за границей. В начале лета пара побывала в Черногории, а накануне второй годовщины со дня знакомства Горняк и Остапчук отправились в Грецию.



Кристина Горняк и Владимир Остапчук в Черногории / Фото из инстаграма Горняк

Ирина Федишин и Виталий Човник

Певица из Львова вместе с мужем, родителями и сыновьями на автомобиле поехали в Болгарию. Это одна из ее самых любимых стран для семейного отдыха. Но Ирина также нашла время, чтобы побыть с любимым только вдвоем.



Виталий Човник и Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы