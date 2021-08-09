Ані 35-річний артист, ані його дружина не розсекречують країну, яку обрали для сімейної відпустки. На курорт вони прибули лише вчора, однак встигли показати фото з літака та розкішну віллу, в якій зупинились.
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На відпочинок Монатік з коханою і дітьми летів бізнес-класом. Схоже, Данило і Платон легко переносять перельоти, адже на фото, яке Ірина Демічева опублікувала в особистому профілі в інстаграмі, вони дрімали разом з зірковим батьком.
Сім'я Монатіка обрала красиву віллу серед гір з терасою і басейном. Його сини добре плавають, тому не дивно, що батьки зробили саме такий вибір.
Монатік з сином в літаку / Фото з інстаграму Ірини Демічевої
Дружина Монатіка на відпочинку / Фото з інстаграму мультиартиста
Сина Монатіка на відпочинку / Фото з інстаграму мультиартиста
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У перший день відпустки сім'я встигла здійснити стильний вихід. Для вечірньої прогулянки озелененою територією готелю співак обрав комфортний образ – темні шорти, подовжену футболку і кросівки. Тоді як його дружина постала в елегантній червоній сукні в білизняному стилі.
Хоч у квітні Монатік вперше показав обличчя синів, цього разу він зробив уже традиційне фото, на якому разом з коханою і дітьми позував зі спини. Раніше такі кадри зірка публікував для того, аби не "засвітити" зовнішність Данила і Платона.
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– повідомила дружина Монатіка.
Монатік з дружиною і синами на відпочинку / Фото з інстаграму мультиартиста