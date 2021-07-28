Ведучі відправилися в довгоочікувану відпустку разом із 4-річним сином Іваном. Вони нетерпляче чекали на спільний відпочинок, тому тепер сповна насолоджуються ним на березі моря.

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Сім'я зупинилася в розкішному п'ятизірковому готелі в місті Бодрум. Катя та Юрій радіють, що мають можливість хоча б декілька днів провести лише з сином і відпочити від насичених робочих днів.

Нове фото Осадчої та Горбунова

Юрій в особистому блозі в інстаграмі поширив фото, яке його кохана зробила під час плавання в морі. Подружжя постало перед камерою на тлі блакитної водички. Осадча мило усміхалася в той час, як чоловік цілував її у щічку. Закохані очікують на народження другої спільної дитини, тому зараз їхні стосунки стали ще міцнішими.

На відпочинку Катя надає перевагу натуральній красі, тому позує без макіяжу. На цьому селфі добре видно її красиву золотисту засмагу.

Впіймав русалку! Поцілував! Солена!

– жартома підписав фото Горбунов.



Юрій Горбунов і Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, Горбунов і Осадча цього літа вже не вперше відпочивають в Туреччині. Також вони встигли відвідати ще декілька місць, які додали літу яскравих кадрів. Закохані побували: