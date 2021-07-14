Більшість українських знаменитостей цього літа відправилися на відпочинок у Туреччину чи Єгипет. Натомість музикант Віктор Павлік поєднує відпустку з роботою – поки він проводить концерти Західною Україною, його дружина з сином проводить час у санаторіях.

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Дружина Павліка з сином в горах

В інтерв'ю "Фактам" Віктор Павлік розповідав, що в нього заплановано кілька концертів у Карпатах. Катерина Реп'яхова з мамою та первістком їздитимуть разом з артистом, проте будуть проводити час на свіжому повітрі й відпочивати.

Спочатку – в Трускавець, потім – Карпати, Шаян. Може, заїдемо в Буковель на кілька днів,

– розповідав Віктор Павлік.

Катерина Реп'яхова дуже активна в інстаграм-сторіз, а тому демонструє їхню відпустку у всіх деталях. Зараз родина перебуває на Закарпатті, де насолоджується шумом гірських рік та місцевою кухнею.

Катерина Реп'яхова про відпочинок з маленьким сином

Дружина Віктора Павліка опублікувала фото з сином, який спав у візочку. Вона позувала у яскравій різнобарвній сорочці та в сонячних окулярах.

Катерина Реп'яхова розповіла, що ще взимку вирішила, що у липні вони родиною поїдуть в гори. Це допомогло їй уникнути післяпологових депресій.

Рішення було максимально правильне. Я насилу витримала 3 тижні дома. Чи важко з таким маленьким дитиною подорожувати? Всі обмеження в нашій голові. Все складно настільки, наскільки ви для себе вирішите,

– наголосила зіркова дружина.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової