У квітні цього року успішна українська танцівниця Катерина Кухар відпочивала на Шрі-Ланці. Натомість влітку вона з чоловіком Олександром Стояновим вирушила до Мальдівських островів.

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Катерина Кухар відпочиває на Мальдівах

Зіркове подружжя зняло номер у 5-зірковому готелі Amilla Maldives Resort and Residences. Там вони насолоджуються місцевою кухнею, сонячними ваннами, масажами та плаванням у басейні.

Днями Катерина Кухар влаштувала розкішну фотосесію на тлі океану та заходу сонця. Вона позувала перед об'єктивом у синій довгій сукні з блискітками на тонких бретелях та з відкритою спиною.

Романтичний образ танцівниця доповнила молочним намистом на шиї та браслетом на руці. Волосся вона зібрала в елегантний пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Де відпочивають українські зірки