У квітні цього року успішна українська танцівниця Катерина Кухар відпочивала на Шрі-Ланці. Натомість влітку вона з чоловіком Олександром Стояновим вирушила до Мальдівських островів.
Дивіться також З самим лише ПЛР-тестом: Лілія Ребрик розповіла, як потрапила на відпочинок у Болгарію
Катерина Кухар відпочиває на Мальдівах
Зіркове подружжя зняло номер у 5-зірковому готелі Amilla Maldives Resort and Residences. Там вони насолоджуються місцевою кухнею, сонячними ваннами, масажами та плаванням у басейні.
Днями Катерина Кухар влаштувала розкішну фотосесію на тлі океану та заходу сонця. Вона позувала перед об'єктивом у синій довгій сукні з блискітками на тонких бретелях та з відкритою спиною.
Романтичний образ танцівниця доповнила молочним намистом на шиї та браслетом на руці. Волосся вона зібрала в елегантний пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар
Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар
Де відпочивають українські зірки
- Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець відпочиває з родиною на Кіпрі. Там він проведе тиждень.
- Лілія Ребрик днями полетіла в Болгарію з чоловіком Андрієм Диким. Однак акторка поєднуватиме відпустку з роботою.
- Настя Каменських активно проводить час у Хорватії. Там вона насолоджується відпочинком з подругою Анною, чоловіком Потапом та мамою Лідою.
- Тіна Кароль разом з сином вивчає культуру, традиції, пам'ятки архітектури та природу Ісландії.