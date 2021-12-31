Від бюджетних суконь до образів від Armani: 10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

Іспанську королеву Летицію називають найстильнішою королівською персоною сучасності. З кожним роком вона лише доводить це кулуарне звання. Найефектніші виходи Її Величності за 2021 рік дивіться нижче.

Цьогоріч 49-річна дружина принца Філіпа VI з'являлась на публіці в стильних костюмах total red, пишних вечірніх сукнях, вбраннях з відкритими плечима та навіть шкіряних look. Усі ці образи зібрані в підбірці від Showbiz 24.

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10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

Чи не найобговорюваніший вихід Її Величності був у квітні на церемонії нагородження Клари Кампоамор. Вона обрала червоний костюм – штани-кльош з трендовими розрізами біля щиколоток та двобортний жакет з накладними кишенями.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images

Не менший захват спровокував романтичний образ Летиції на заході до Дня Збройних Сил. На ній були двобортна сукня ніжно-рожевого кольору та яскраві туфлі-човники.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images

Серед найкращих виходів Її Величності опинився досить стриманий аутфіт у коктейльній молочній сукні від бренду Pedro del Hierro. Річ у тому, що плаття з заниженою талією та кльошним низом вона довершила "зміїним" клатчем і туфлями-човниками. Це досить сміливо як для королівської персони.