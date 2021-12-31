Від бюджетних суконь до образів від Armani: 10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік
Джерело:24 канал
Іспанську королеву Летицію називають найстильнішою королівською персоною сучасності. З кожним роком вона лише доводить це кулуарне звання. Найефектніші виходи Її Величності за 2021 рік дивіться нижче.
Цьогоріч 49-річна дружина принца Філіпа VI з'являлась на публіці в стильних костюмах total red, пишних вечірніх сукнях, вбраннях з відкритими плечима та навіть шкіряних look. Усі ці образи зібрані в підбірці від Showbiz 24.
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10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік
Чи не найобговорюваніший вихід Її Величності був у квітні на церемонії нагородження Клари Кампоамор. Вона обрала червоний костюм – штани-кльош з трендовими розрізами біля щиколоток та двобортний жакет з накладними кишенями.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
Не менший захват спровокував романтичний образ Летиції на заході до Дня Збройних Сил. На ній були двобортна сукня ніжно-рожевого кольору та яскраві туфлі-човники.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
Серед найкращих виходів Її Величності опинився досить стриманий аутфіт у коктейльній молочній сукні від бренду Pedro del Hierro. Річ у тому, що плаття з заниженою талією та кльошним низом вона довершила "зміїним" клатчем і туфлями-човниками. Це досить сміливо як для королівської персони.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
На урочистій вечері з нагоди приїзду президента Кореї Летиція сяяла у приталеній сукні чорного кольору, розшитій золотистими квітами. Цей орнамент зробив її образ одним з найпам'ятніших за 2021 рік.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
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Однією з найпровокативніших появ став вихід у шкіряній сукні на запах. У ній дружина короля Філіпа VI з'явилась на фіналі наукового конкурсу Famelab Spain. Цей look викликав шквал реакцій та обговорення у мережі, однак більшість оцінила стиль Її Величності.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
Для церемонії нагородження премією Retina ECO Awards Летиція підібрала бюджетну сукню чорного кольору. Увагу публіки привернула не лише доступна ціна вбрання – 129 євро (майже 4 тисячі гривень), а й відкриті плечі та приталений силует.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
Натомість трохи згодом королева Іспанії одягла вечірню сукню від люксового бренду Giorgio Armani. У ній та тіарі з діамантами вона зустрічала президента Італії на гала-вечорі в Королівському палаці Мадрида.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
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Справжній фурор викликала поява Летиції на Майорці, де вона проводила літні канікули з сім'єю. На вечерю в ресторан вона одягла сукню на тонких бретелях і з пікантним вирізом на грудях. До того ж низ вбрання був напівпрозорим.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
Ефектний вихід Її Величність здійснила на церемонії вручення нагород Принцеси Астурійської. Вона з'явилась у пишній сукні чорного кольору та з коштовними браслетами, які виблискували під спалахами камер.
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images
На гала-вечір на честь олімпійської збірної іспанська королева одягла твідовий костюм темно-синього кольору від бренду Nina Ricci – топ з комірцем і спідницю за коліно. Це вбрання розшите паєтками, тож від Летиції було неможливо відвести очей!
10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік / Фото Getty Images