В этом году 49-летняя жена принца Филиппа VI появлялась на публике в стильных костюмах total red, пышных вечерних платьях, нарядах с открытыми плечами и даже кожаных look. Все эти образы собраны в подборке от Showbiz 24.

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10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год

Чуть ли не самый обсуждаемый выход Ее Величества был в апреле на церемонии награждения Клары Кампоамор. Она выбрала красный костюм – брюки-клеш с трендовыми разрезами возле щиколоток и двубортный жакет с накладными карманами.

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Не меньший восторг спровоцировал романтический образ Летиции на мероприятии ко Дню Вооруженных Сил. На ней были двубортное платье нежно-розового цвета и яркие туфли-лодочки.

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Среди лучших выходов Ее Величества оказался довольно сдержанный аутфит в коктейльном молочном платье от бренда Pedro del Hierro. Дело в том, что платье с заниженной талией и клешенным низом она дополнила "змеиным" клатчем и туфлями-лодочками. Это довольно смело как для королевской особы.