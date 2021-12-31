В этом году 49-летняя жена принца Филиппа VI появлялась на публике в стильных костюмах total red, пышных вечерних платьях, нарядах с открытыми плечами и даже кожаных look. Все эти образы собраны в подборке от Showbiz 24.

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10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год

Чуть ли не самый обсуждаемый выход Ее Величества был в апреле на церемонии награждения Клары Кампоамор. Она выбрала красный костюм – брюки-клеш с трендовыми разрезами возле щиколоток и двубортный жакет с накладными карманами.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Не меньший восторг спровоцировал романтический образ Летиции на мероприятии ко Дню Вооруженных Сил. На ней были двубортное платье нежно-розового цвета и яркие туфли-лодочки.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Среди лучших выходов Ее Величества оказался довольно сдержанный аутфит в коктейльном молочном платье от бренда Pedro del Hierro. Дело в том, что платье с заниженной талией и клешенным низом она дополнила "змеиным" клатчем и туфлями-лодочками. Это довольно смело как для королевской особы.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

На торжественном ужине по случаю приезда президента Кореи Летиция сияла в приталенном платье черного цвета, расшитом золотистыми цветами. Этот орнамент сделал ее образ одним из самых запоминающихся за 2021 год.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

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Одним из самых провокационных появлений стал выход в кожаном платье на запах. В нем жена короля Филиппа VI появилась на финале научного конкурса Famelab Spain. Этот look вызвал шквал реакций и обсуждений в сети, однако большинство оценило стиль Ее Величества.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Для церемонии награждения премией Retina ECO Awards Летиция подобрала бюджетное платье черного цвета. Внимание публики привлекла не только доступная цена наряда – 129 евро (почти 4 тысячи гривен), но и открытые плечи, и приталенный силуэт.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

А вот чуть позже королева Испании надела вечернее платье от люксового бренда Giorgio Armani. В нем и тиаре с бриллиантами она встречала президента Италии на гала-вечере в Королевском дворце Мадрида.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

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Настоящий фурор вызвало появление Летиции на Майорке, где она проводила летние каникулы с семьей. На ужин в ресторан она надела платье на тонких бретелях с пикантным вырезом на груди. К тому же низ наряда был полупрозрачным.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

Эффектный выход Ее Величество осуществила на церемонии вручения наград Принцессы Астурийской. Она появилась в пышном платье черного цвета с драгоценными браслетами на запястьях, которые сверкали под вспышками камер.

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images

На гала-вечер в честь олимпийской сборной испанская королева надела твидовый костюм темно-синего цвета от бренда Nina Ricci, топ с воротником и юбку до колена. Этот наряд расшит пайетками, поэтому от Летиции было невозможно отвести глаза!

10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images