У зв'язку зі стабілізацією ситуації з захворюваністю на COVID-19 королівська сім'я Іспанії відновила урочисті вечері у резиденції в Мадриді. Дружина Філіпа VI готувалась до прийому так, що потрапила на шпальти світових медіа. Усе через розкішний образ, в якому вона з'явилась перед президентом Італії і його донькою Лаурою, що виконує обов'язки першої леді.

До теми Летиція відвідала кінофестиваль у розкішній сукні: фото нового образу королеви

Образ королеви Летиції

Для гала-вечері королева Іспанії обрала довгу чорну сукню з нової колекції Giorgio Armani. Приталений силует підкреслив тендітні вигини Летиції, а широкі бретелі та декольте дозволили похизуватися підкачаними руками. Цікаво, що цим аутфітом вона зумисне чи підсвідомо віддала данину італійській моді.

Тоді як взуття підібрала з колекції іспанського модельєра Маноло Бланіка. На Летиції чорні туфлі зі зміїним принтом і гострим носком.



Летиція в сукні від Giorgio Armani / Фото Getty Images

Особливої уваги заслуговують коштовні прикраси Її Величності. Вона постала в успадкованій тіарі королеви Марії Христини, котра оздоблена діамантами й перлами. З сімейних реліквій на ній перлинна брошка свекрухи королеви Софії.

Крім того, Летиція довершила образ масивними браслетом і кольє з камінням. Попри усю урочистість заходу королівське подружжя було в захисних масках, без яких не з'являється на людях від початку пандемії.



Король Філіп VI і Летиція в сукні від Giorgio Armani / Фото Getty Images