Дружина короля Філіпа VI з'явилася на відкритті виставки, яка присвячена іспанській письменниці та журналістці Емілії Пардо Басан. Захід відбувся в Національній бібліотеці, що в Мадриді, тому Летиція вміло поєднала офіційний стиль з модою.
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Елегантний образ Летиції
Іспанська королева зробила ставку на коктейльну сукню молочного кольору від бренду Pedro del Hierro. Це вбрання нижче коліна з заниженою талією та елегантно зібраним низом. У черговому бездоганному аутфіті Летиція виглядала витончено й жіночно.
Молочна сукня фантастично поєдналася з анімалістичним принтом. Королева Іспанії підібрала "зміїний" клатч і туфлі-човники на високих підборах авторства культового бренду Magrit. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з діамантами, а на обличчі – захисна маска, з якою Летиція не розлучається під час публічних виходів.
Королева Летиція у молочній сукні / Фото Getty Images
Попередні аутфіти королеви Іспанії
- На офіційній зустріч в Мадриді Летиція з'явилася в сірій сукні з оголеними плечима та розрізом.
- На відкритті Меморіального центру жертв тероризму вона красувалася в чорній сукні довжини максі.
- Святковий захід з нагоди Дня Збройних Сил королева Іспанії відвідала з чоловіком Філіпом VI. Тоді на ньому була розкішна форма, а на ній – романтична рожева сукня.