Дружина короля Філіпа VI з'явилася на відкритті виставки, яка присвячена іспанській письменниці та журналістці Емілії Пардо Басан. Захід відбувся в Національній бібліотеці, що в Мадриді, тому Летиція вміло поєднала офіційний стиль з модою.

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Елегантний образ Летиції

Іспанська королева зробила ставку на коктейльну сукню молочного кольору від бренду Pedro del Hierro. Це вбрання нижче коліна з заниженою талією та елегантно зібраним низом. У черговому бездоганному аутфіті Летиція виглядала витончено й жіночно.

Молочна сукня фантастично поєдналася з анімалістичним принтом. Королева Іспанії підібрала "зміїний" клатч і туфлі-човники на високих підборах авторства культового бренду Magrit. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з діамантами, а на обличчі – захисна маска, з якою Летиція не розлучається під час публічних виходів.

Королева Летиція у молочній сукні / Фото Getty Images

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