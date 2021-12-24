Цього року ситуація з пандемією коронавірусу трішки стабілізувалася, тому герцогиня Кембриджська повернулася до виконання королівських обов'язків в офлайн-форматі. Тепер Кейт знову зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом на публічних подіях.

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Майже завжди аутфіти дружини принца Вільяма доповнює захисна маска. Таким чином герцогиня на власному прикладі показує, що пандемія досі триває й необхідно дбати про здоров'я та життя. Які образи Кейт Міддлтон були найяскравішими у 2021 році – дивіться далі.

10 найкращих образів Кейт Міддлтон у 2021 році

У турі Шотландією Кейт Міддлтон була у стильній блакитній сукні-пальті з плісированою спідницею. Таке вбрання вона доповнила туфлями-човниками з гострим носком та на високих підборах. Серед аксесуарів обрала лаконічну брошку, підвіску та сережки. Волосся зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках.



Кейт Міддлтон у блакитній сукні-пальті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Для виходу в рамках саміту G7 герцогиня обирала елегантну білу сукню, а з взуття – бежеві лаковані туфлі-човники на підборах. У руці Кейт тримала маленький клатч, волосся вклала в локони й довершила образ макіяжем з темними тінями на повіках.



Кейт Міддлтон у білій сукні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На фінальному матчі Вімблдонського турніру дружина принца Вільяма з'явилася в сукні насиченого зеленого кольору з пишним плісированим низом від улюбленої модельєрки Емілії Вікстед. З взуття на ній були білі туфлі-човники на підборах, волосся вкладене в локони, а на обличчі – фірмовий макіяж.



Кейт Міддлтон у сукні зеленого кольору / Фото Getty Images

Під час поїздки з чоловіком у Північну Ірландію Кейт одягала стильний класичний костюм насиченого фіолетового кольору та чорний гольф. Образ вкотре доповнювало взуття на підборах. Волосся Міддлтон зібрала у хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж.



Кейт Міддлтон у фіолетовому костюмі / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На прем'єру фільму "007: Не час помирати" про агента Джеймса Бонда Кейт Міддлтон з'явилась у блискучій золотистій сукні, яка увійшла до капсульної колекції 007 від Jenny Packham. Образ герцогині доповнювали розкішні сережки, підібрана вверх зачіска та макіяж у світлих тонах.



Кейт Міддлтон у золотистій сукні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

У лаймовій футболці, трендових чорних штанах у стилі кльош і смарагдовому пальті Кейт Міддлтон відвідувала освітній захід, який відбувався в Королівських ботанічних садах. Поєднала одяг з чорними туфлями на підборах. Волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила фірмовий макіяж.



Кейт Міддлтон у смарагдовому пальті / Фото Getty Images

Дружина принца Вільяма з'явилась на заході, що відкрив кампанію з протидії алкогольної та наркотичної залежностей – Taking Action on Addiction. Кейт постала перед публікою у червоній водолазці та плісированій спідниці довжини міді такого самого відтінку, з акуратною укладкою та буденним макіяжем. Довершила аутфіт лаконічною світло-коричневою сумочкою та туфлями.



Кейт Міддлтон у червоній водолазці та спідниці / Фото Getty Images

Герцоги Кембриджські відвідали щорічне благодійне вар'єте-шоу. Кейт Міддлтон повторила образ 2019 року – одягнула смарагдову сукню від Jenny Packham. Кетрін доповнила образ невеликим клатчем від того самого бренду. У вухах герцогині красувалися сережки-підвіски Missoma London. Зачіска та вечірній макіяж завершили її look.



Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні / Фото Getty Images

На зйомки різдвяного концерту Кейт приїхала з чоловіком та іншими членами королівської родини. Герцогиня Кембриджська позувала у червоній сукні та пальті в тон від Catherine Walker з великим бантом. Поєднала вбрання із замшевими туфлями-човниками червоного кольору на високих підборах, а також аксесуарами – срібними каблучкою, сережками-підвісками з діамантами та сапфірами, клатчем Miu Miu. Зачіска і вечірній макіяж гармонійно довершили аутфіт.



Кейт Міддлтон у червоному пальті / Фото Getty Images

Кетрін знялася в тизері різдвяного концерту Together at Christmas. Вона позувала на камеру в червоному кардигані Miu Miu з білим комірцем та ґудзиками. Волосся розпустила і вклала його пишними локонами. На обличчі Міддлтон зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – рожевим блиском.



Кейт Міддлтон у червоному кардигані / Скриншот з відео