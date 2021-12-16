15 грудня в Іспанії відбувся гала-вечір, присвяченій олімпійській збірній. На світському заході з'явилося і королівське подружжя – Філіп VI та Летиція.
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Образ Летиції
Для виходу у світ іспанська королева обрала твідовий костюм темно-синього кольору від бренду Nina Ricci. Топом з комірцем і без рукавів Її Величність вкотре підкреслила спортивні руки, а спідницею міді – стрункі ноги.
Летиція поєднала вбрання з темними туфлями-човниками на підборах від того самого бренду. Серед аксесуарів цього разу вона обрала сережки-підвіски та браслет Harry Winston із діамантами та сапфірами.
Королева Іспанії зібрала волосся у стриманий пучок, а на обличчі зробила макіяж, підкресливши очі нюдовими тінями. Не забула вона і про захисну маску.
Летиція / Фото Getty Images
Летиція / Фото Getty Images
Елегантні образи королеви Іспанії
- На прийомі в королівському палаці в Мадриді Її Величність була в класичному смарагдовому костюмі.
- У молочно-чорному вбранні Летиція побувала на святкуванні 70-річчя ASALE Асоціації академій іспанської мови в Real Academia Española.
- Картатий костюм і пальто іспанська королева одягнула на відкритті колекцій монастиря Descalzas Reales у Мадриді.