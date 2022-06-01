Про це 24 каналу розповів лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. Він також зазначив, що наступна частина туру українська – це концерти у Вінниці, Тернополі та Львові. Після українських міст їдемо у Європу: Париж, Ніцца, Вільнюс, Вроцлав.

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Спочатку ми збирали на своїх концертах кошти тим, хто постраждав від цієї війни. Ми тримали контакти із місцевими фондами, цим опікувалися організатори,

– пояснює фронтмен "Другої ріки".

Ми брали кошти лише на персональні витрати – на оплату техніків, персоналу, звуку та сцени. Ми не віддавали певний відсоток на ЗСУ – все, що ми заробляли, то передавали цим фондам, говорить Харчишин.

Гурт "Друга Ріка" вирушив у благодійний концертний тур "Хто, якщо не ми?". Перша частина європейських концертів вже відбулася. Вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень на підтримку України.

За його словами, На жаль, не всі європейці готові купувати амуніцію, вони радше направлять кошти у госпіталь, де вже є постраждалі.

Цього разу ми їдемо в тур і будемо забирати кошти із собою, аби передати їх на потреби того батальйону, яким ми опікуємося,

– говорить Валерій Харчишин.

Цей батальйон, на жаль, зазнав значних втрат і ми точно знаємо, якими є їх потреби, тому будемо забезпечувати, пояснює вокаліст.

Українські виконавці виступають за кордоном на підтримку ЗСУ

У Берліні пройшов грандіозний телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там виступили й українські артисти: Тіна Кароль, Монатік, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Ельзи", Юлія Саніна, Макс Барських та інші. Ведучими заходу стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Через телеміст з Києва до концерту приєднався гурт "Антитіла". Музиканти заспівали у прямому ефірі з залізничного вокзалу Києва.

Оля Полякова відправилася у благодійний тур США. На концертах вона виступає у патріотичній жовто-блакитній сукні.

Гурт Go_A, який став відомий на весь світ після Євробачення-2021, поїде на масштабний британський фестиваль Glastonbury-2022.

Анна Трінчер у травні їздила на Кіпр, де виступила для дітей-переселенців з України. Артистка зазначила, що під час війни виїжджатиме з країни лише на благодійні концерти.

Гурт "Друга ріка" зібрав майже 2 мільйони гривень для України: дивіться відео