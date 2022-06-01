Зараз цих міст практично немає. Бородянка, Маріуполя – зображення того, що російські окупанти роблять з мирними містами, де до 24 лютого лунав дитячий сміх.
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ДахаБраха у Франції показав зруйновані міста
Український колектив виступив у французькому містечку Сен-Назер. Під час концерту на великому екрані були відео з Бородянки та Маріуполя, які нещадно розбомбили російські війська. Це лише два з багатьох міст, які постраждали від рук окупантів. Квітучі українські міста тепер перетворюються на руїни. Там, де ступають росіяни, тепер панує лише біль, розпач, смерть, насильство.
На жовто-блакитному фоні позаду гурту на сцені було написано "Ні війні" та "Зупиніть Путіна".
Виступ ДахаБраха у Франції: дивіться відео онлайн
Кадри з виступу Даха Браха у Франції / Фото з телеграму "Ґрунту"
Кадри з виступу Даха Браха у Франції / Фото з телеграму "Ґрунту"
Українські зірки виступають за кордоном
- Гурт "Друга Ріка" вирушив у благодійний концертний тур "Хто, якщо не ми?". Перша частина європейських концертів вже відбулася. Вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень на підтримку України.
- У Берліні пройшов грандіозний телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там виступили й українські артисти: Тіна Кароль, Монатік, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Ельзи", Юлія Саніна, Макс Барських та інші. Ведучими заходу стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Через телеміст з Києва до концерту приєднався гурт "Антитіла". Музиканти заспівали у прямому ефірі з залізничного вокзалу Києва.
- Оля Полякова відправилася у благодійний тур США. На концертах вона виступає у патріотичній жовто-блакитній сукні.
- Гурт Go_A, який став відомий на весь світ після Євробачення-2021, поїде на масштабний британський фестиваль Glastonbury-2022.
- Анна Трінчер у травні їздила на Кіпр, де виступила для дітей-переселенців з України. Артистка зазначила, що під час війни виїжджатиме з країни лише на благодійні концерти.