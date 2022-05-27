Журналісти 24 каналу поспілкувалися з Анною Трінчер й на момент запису цього інтерв'ю зірка виїжджала на благодійний концерт для діток-переселенців, який відбувався на Кіпрі.

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Анна Трінчер про виїзд з України під час війни

Це був перший виїзд Анни за кордон під час війни. 24 лютого вона виїхала в Бережани, що на Тернопільщині, де й була 3 місяці. Про виїзд з країни навіть не думала. Артистка розповідала, що й на Кіпр їхала зі смутком.

Я не хочу покидати Україну. Мені не подобається, я не хочу бути зараз за кордоном. Я бачу себе саме в Україні, поряд зі своїм коханим, зі своєю сім'єю. Я не хочу ніякі Італії, Іспанії. А якщо й їздити, то тільки на благодійні концерти, і все, повертатися додому,

– сказала Трінчер.

Після повернення з Кіпру в Анни був запланований концерт для військових. Зараз вона використовує свій голос для підтримки України. Хоча багато її колег виступають за кордоном, збираючи кошти на підтримку армії, Трінчер залишається в Україні. Вона не може покинути сім'ю, нареченого Олександра Волошина.

Повне інтерв'ю Анни Трінчер невдовзі читайте на 24 каналі.

Українські зірки за кордоном