MELOVIN вже провів кілька концертів у Європі та долучився до масштабної події – благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar, на якому збирали кошти для закупівлі обладнання для лікарень. Молодий артист виступив після Святослава Вакарчука, заспівавши свою ліричну композицію "Не зволікай", випущену у перший місяць повномасштабної війни.

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Наприкінці MELOVIN оголосив:

Україна – вільна, смілива, сучасна та демократична держава! Україна поважає права ЛГБТ-спільноти! Ми єдині!

– заявив артист.

У центрі Берліна артиста підтримали гучними оплесками, а серед натовпу розгорнули ще один прапор ЛГБТ. У коментарях під відео в інстаграмі люди залишили свої вдячні коментарі:

"Гордість!";

"Супер! Єдине, що болить, так це причина марафону. Ти гідно представив Україну і як артист, і як представник ЛГБТ. Слава Україні";

"Вільний, хоробрий, з величезним люблячим серцем! Ти неймовірний, Мел";

"Так. Нормальний вільний світ, до якого належить Україна, де люди поважають один одного";

"Своїм виступом на весь світ заявив, що Україна – толерантна держава з європейськими цінностями. Від рішучого кроку на Атласі на всю Україну – до ікони толерантності нашої держави на весь світ у Німеччині. Неймовірна гордість!";

"Люблю тебе! Дякую за свободу у всьому!";

"Аплодую стоячи! Дивилася виступ і коли ти показав прапор ЛГБТ, аж всередині кров закипіла".

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Коли MELOVIN вперше підняв прапор ЛГБТ

Український виконавець здійснив свій камінг-аут на фестивалі Atlas у 2021 році в Києві. У кінці виступу він несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця. Після цього співак огорнув себе веселковим прапором ЛГБТ.

Подія набула чималого розголосу, адже це транслювалось на телеканалі M1, хоча на цьому моменту режисери увімкнули рекламу. Це перший в історії українського шоу-бізнесу камінг-аут. Згодом MELOVIN розповів, що мав стосунки з хлопцем близько 6 років. Але одного разу він наважився розповісти батькам про це, сказавши, що йому подобаються і хлопці, і дівчата. Через кілька місяців громадська організація KyivPride нагородила MELOVIN статуеткою ЛГБТ+подією 2021 року.