Об этом 24 каналу рассказал лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Он также отметил, что следующая часть тура украинская – это концерты в Виннице, Тернополе и Львове. После украинских городов едут в Европу: Париж, Ницца, Вильнюс, Вроцлав.

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Сначала мы собирали на своих концертах средства пострадавшим от этой войны. Мы держали контакты с местными фондами, этим занимались организаторы,

– объясняет фронтмен "Другой ріки".

Мы брали деньги только на персональные расходы – на оплату техников, персонала, звука и сцены. Мы не отдавали определенный процент на ВСУ – все, что мы зарабатывали, передавали этим фондам, говорит Харчишин.

Группа "Друга Ріка" отправилась в благотворительный концертный тур "Кто, если не мы?". Первая часть европейских концертов уже прошла. Удалось собрать около 2 миллионов гривен в поддержку Украины.

По его словам, к сожалению, не все европейцы готовы покупать амуницию, они скорее направят средства в госпиталь, где уже есть пострадавшие.

На этот раз мы едем в тур и будем забирать средства с собой, чтобы передать их на нужды батальона, о котором мы заботимся,

– говорит Валерий Харчишин.

Этот батальон, к сожалению, понес значительные потери и мы точно знаем, каковы их потребности, поэтому будем обеспечивать, объясняет вокалист.

Украинские исполнители выступают за границей в поддержку ВСУ

В Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там выступили и украинские артисты: Тина Кароль, Монатик, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Эльзы", Юлия Санина, Макс Барских и другие. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Через телемост из Киева к концерту присоединилась группа "Антитела". Музыканты спели в прямом эфире с железнодорожного вокзала Киева.

Оля Полякова отправилась в благотворительный тур в США. На концертах она выступает в патриотическом желто-голубом платье.

Группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный британский фестиваль Glastonbury-2022.

Анна Тринчер в мае ездила на Кипр, где выступила для детей-переселенцев из Украины. Артистка отметила, что во время войны будет уезжать из страны только на благотворительные концерты.

Группа "Друга ріка" собрала почти 2 миллиона гривен для Украины: смотрите видео