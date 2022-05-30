На міжнародний телемарафон Save Ukraine – #StopWar у Німеччину злетілося безліч провідних українських артистів – від переможців Євробачення-2022 гурту Kalush Orchestra до "Океану Ельзи". Усі вони дали спільний концерт перед Бранденбурзькими ворітьми для більш ніж 15-тисячної публіки.

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Приїхати в Берлін не зміг гурт "Антитіла", який у повному складі служить на Харківщині. Тож у прямий ефір музиканти вийшли з залізничного вокзалу в Києві.

Виступ "Антитіл" на телемарафоні Save Ukraine — #StopWar

Привіт, світ! Ми "Антитіла", і ми на залізничному вокзалі в Києві. Це місце, де тисячі українців рятуються від війни. Ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково будемо чекати всіх вдома,

– пообіцяв лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

У рамках телемарафону Save Ukraine – #StopWar колектив виконав свій хіт 2019 року Hello, який очолив їхній шостий студійний альбом. Через війну Тарас Тополя змінив рядки другого приспіву:

"Привіт!

З туманного завтра.

Привіт!

За якими мріями ти слідуєш?

Привіт!

Якщо ви продовжуєте відчувати.

Привіт!

Не перетворюйте свої непорозуміння на грім гармат у повітрі.

Ви запалите світи".

"Антитіла" заспівали на залізничному вокзалі в Києві: відео

Нагадаємо, перший міжнародний телемарафон Save Ukraine — #StopWar відбувся 27 березня у Варшаві, Польща. Його ведучими, як і в Берліні, були Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Тоді Тарас Тополя співав трек "Не сумуй", записаний з бійцем АТО Олександром Рожком, а на потреби України вдалось зібрати 40 мільйонів гривень!

Уже 96-й день повномасштабної війни гурт "Антитіла" не лише виборює свободу зі зброєю в руках, а й продовжує творити: