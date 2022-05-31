Український гурт "Друга Ріка" працює й дає концерти для перемоги України. Вони їздили з першою частиною туру "Хто, якщо не ми?", повідомляє пресслужба для 24 каналу.

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"Друга Ріка" відзвітувала про зібрані кошти

Колектив відзвітував, що завдяки виступам музикантів у кількох містах Європи у першій частині туру вдалося зібрати кошти на суму 882 891 гривня. За ці гроші придбали два позашляховики, сто матраців-спальників та три тактичні планшети для батальйону спецпризначення, де служить брат фронтмена гурту Валерія Харчишина.

Організатор концертів також перерахував 200 000 гривні допомоги до чеського фонду підтримки України, що опікується українськими госпіталями. Через музикантів польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала двісті сухпайків для українських захисників, які гурт доправив до Грузинського Національного Легіону.



Концерт "Другої Ріки" / Фото пресслужби

Друга частина туру "Друга Ріка"

Друга частина розпочалась виступом на станції метро "Вокзальна" в Дніпрі у межах благодійної програми "БезВІЗБезВійни". Під час концерту та онлайн-трансляції було зібрано 826 347 гривень. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра.

У червні рок-гурт вирушить з концертами в міста України, Франції, Польщі та Литви. Музиканти хочуть зібрати 30 тисяч євро, щоб придбати безпілотники, автобус та тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. В українських містах "Друга Ріка" хоче зібрати 14 тисяч євро.

Найближчі концерти туру "Хто, якщо не ми?" пройдуть за таким графіком:

3 червня – Вінниця, Україна;

4 червня – Тернопіль, Україна;

5 червня – Львів, Україна;

10 червня – Париж, Франція;

14 червня – Вроцлав, Польща;

19 червня – Гданськ, Польща;

20 червня – Лодзь, Польща;

21 червня – Варшава, Польща.

Також музиканти візьмуть участь у благодійному вечорі Stand With Ukraine у Ніцці 12 червня й у марафоні "Ніч Культури" у Вільнюсі 14 червня.

Додамо, що гурт зазначає, що благодійні концерти в українських містах не є перенесеними виступами, що скасовані через війну в Україні.

Зараз кожна свідома людина робить все можливе, аби зупинити жахливу війну, що розпочала Росія на території суверенної держави України. Наші друзі, рідні, шанувальники взялися захищати країну зі зброєю в руках,

– зізнався Валерій Харчишин.

"Багато українців займається волонтерством, щоб підтримувати військових та постраждалих мирних жителів. Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам, ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюсь, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії й отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом!" – додав фронтмен "Другої Ріки".