Телемарафон розпочався 29 травня о 19:30 у "серці" Німеччини – Берліні перед Бранденбурзькими ворітьми. На захід прийшло близько 15 тисяч глядачів. Ведучими заходу стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Ефір із Києва вела ведуча ТСН на 1+1 Марічка Падалко.

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Через телеміст ведучі мали змогу зв'язатись з такими країнами, як: Греція, Ліван, Австрія, Польща, Італія, Франція, США та Канада, де люди збирались на головних площах міст. Загалом на великих екранах телемарафон могли побачити люди з таких країн, як Велика Британія, Португалія, Швеція, Швейцарія, Болгарія, Данія, Естонія, Греція, Бразилія, Ізраїль та Албанія.

Довідка: перший телемарафон Save Ukraine — #StopWar пройшов 27 березня у Польщі. Під час трансляції на потреби України вдалось зібрати 40 мільйонів гривень.

Тому другий від початку війни телемарафон об'єднав багатомільйонну аудиторію з усього світу навколо теми підтримки України. Його транслювали також на регіональних каналах світу, а також у ютубі та в соцмережах. Люди зі всього світу могли безпосередньо на місцях підтримати Україну, відправивши пожертвування для закупки медичного обладнання для лікарень. Збір коштів відбувався через глобальну ініціативу United24.

Хто з зірок долучився до марафону

На великій сцені свої композиції мали шанс представити:

"Океан Ельзи",

Тіна Кароль

MONATIK

Макс Барських

Alyona Alyona

Melovin

Kalush Orchestra

Jerry Heil та інші.

Зокрема "Океан Ельзи" на початку телемарафону звернувся до світу, аби звільнити з полону оборонців Маріуполя та заспівав пісню "Місто Марії".

Kalush Orchestra виконав свою переможну пісню з Євробачення-2022 "Stefania", зірвавши овації у Берліні.

Melovin зі сцени також наголосив, що Україна – сучасна країна, яка підтримує права людей з ЛГБТ-спільнот.

А от гурт "Антитіла" заспівав пісню "Hello" на київському вокзалі, символічно нагадавши, скільки людей повинні були розлучитись через жорстоку війну.

Щодо іноземних артистів, то на сцені також виступили Kadebostany зі Швейцарії, Beissoul & Einius з Литви. З особливими посланнями до світу та українців також звернулися зірки Madonna та Bono, Francisco Gomez.

Телемарафон завершився тим, що Святослав Вакарчук заспівав свою популярну пісню "Обійми", де на сцену вийшли усі українські артисти, і в унісон заспівали з глядачами.