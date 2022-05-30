Концерт за участю багатьох зірок мали змогу побачити близько 20 країн у центрах великих міст. Сам захід відбувся в Берліні, перед Бранденбурзькими ворітьми.

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Вакарчук закликав врятувати захисників Маріуполя

Серед українських зірок, які виступили перед десятками тисяч людей, був популярний гурт "Океан Ельзи". Колектив виконав пісню "Місто Марії", яку присвятив Маріуполю. Там захисники майже 3 місяці мужньо тримали оборону на заводі "Азовсталь", який постійно перебував під обстрілами окупантів. Перед виступом в ефірі телемарафону Святослав Вакарчук подякував Німеччині та всій Європі за підтримку, а також закликав негайно звільнити захисників Маріуполя, які зараз перебувають в полоні у росіян

"Тут ми хочемо подякувати німецькому народові за його допомогу Україні. Ці дні дуже важливі для всієї Європи, важливо, щоб нас підтримала вся Європа. Ми дякуємо за наснагу, підтримку, за все те, що ви робите для нас. Але це лише початок. Нам треба більше зброї, більше підтримки, нам потрібні ваші руки допомоги, які підтримують нас у цій війні. Війні за майбутнє Європи, цілого світу", – сказав Вакарчук.

Нам треба звільнити всіх героїв, оборонців Маріуполя. Вони мають повернутися додому. Це щирі, справжні герої. Це ті, хто став прикладом для наших дітей. Слава Україні!

– наголосив Святослав.

Виступ "Океану Ельзи" в Берліні: дивіться відео онлайн

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