Концерт за участю багатьох зірок мали змогу побачити близько 20 країн у центрах великих міст. Сам захід відбувся в Берліні, перед Бранденбурзькими ворітьми.
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Вакарчук закликав врятувати захисників Маріуполя
Серед українських зірок, які виступили перед десятками тисяч людей, був популярний гурт "Океан Ельзи". Колектив виконав пісню "Місто Марії", яку присвятив Маріуполю. Там захисники майже 3 місяці мужньо тримали оборону на заводі "Азовсталь", який постійно перебував під обстрілами окупантів. Перед виступом в ефірі телемарафону Святослав Вакарчук подякував Німеччині та всій Європі за підтримку, а також закликав негайно звільнити захисників Маріуполя, які зараз перебувають в полоні у росіян
"Тут ми хочемо подякувати німецькому народові за його допомогу Україні. Ці дні дуже важливі для всієї Європи, важливо, щоб нас підтримала вся Європа. Ми дякуємо за наснагу, підтримку, за все те, що ви робите для нас. Але це лише початок. Нам треба більше зброї, більше підтримки, нам потрібні ваші руки допомоги, які підтримують нас у цій війні. Війні за майбутнє Європи, цілого світу", – сказав Вакарчук.
Нам треба звільнити всіх героїв, оборонців Маріуполя. Вони мають повернутися додому. Це щирі, справжні герої. Це ті, хто став прикладом для наших дітей. Слава Україні!
– наголосив Святослав.
Виступ "Океану Ельзи" в Берліні: дивіться відео онлайн
Евакуація з "Азовсталі": останні новини про захисників Маріуполя
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що зараз українські захисники перебувають в окупованій Оленівці, що на території Донецької області. Українській стороні відомо, що до оборонців Маріуполя не застосовують насилля.
- Згідно з домовленостями, всіх героїв мають обміняти на полонених росіян.
- Один з героїв – Денис Прокопенко нещодавно телефонував дружині. Зв'язок наших захисників з рідними є можливим за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що не публікуватиме імена захисників "Азовсталі". Однак рідні героїв зможуть надіслати запит для отримання усієї необхідної інформації.
- Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.
- Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти рідних, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ: електронною поштою ctabureau@icrc.org; за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.