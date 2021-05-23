Емоції переповнюють: як гурт Go_A відреагував на результати Євробачення-2021

Гурт Go_A увірвався у фінал Євробачення-2021. Український колектив вразив світову публіку динамічною піснею SHUM та виборов п'яте місце в гранд-фіналі. Як на приголомшливий успіх реагують музиканти, дізнавайтеся далі.

Процес оголошення результатів голосування Євробачення-2021 був вкрай напружений. На жаль, судді та глядачі з різних куточків світу неоднозначно оцінили виступ етнофольк гурту Go_A. Якщо журі присудило українцям всього 97 балів, то публіка віддала чи не найбільше – 267 балів. Загальний результат – 364, це п'ята сходинка!

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Музиканти, справді, встигли стати улюбленцями всього світу, про що свідчить світовий рейтинг Spotify та проникливі кавери конкурентів. Тому вони привселюдно подякували тим, хто вірив у них найбільше, – глядачам з усього світу.

Ми зайняли 5 місце! 97 балів від жюрі та 267 від глядачів! Емоції переповнюють, навіть словами важко описати, що ми зараз відчуваємо! Дякуємо кожному, хто вболівав, підтримував та вірив в нас,

– з вдячністю написав гурт Go_A.

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