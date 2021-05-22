Завдяки етнофольк гурту Go_A українська вперше прозвучала на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Наша запальна пісня SHUM так сподобалася іноземній публіці, що переспівувати її беруться навіть ті, хто не знає мови. Учасниця з Австралії співачка Montaigne зробила це вкрай проникливо.
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Австралійка переспівала пісню SHUM гурту Go_A
На жаль, через карантинні обмеження учасниця не змогла приїхати на Євробачення-2021 та показала номер на пісню Technicolor онлайн. Обійти конкурентів і потрапити до гранд-фіналу Montaigne не вдалося, однак вона продовжує слідкувати за ходом пісенного конкурсу.
Напередодні грандіозного фіналу Євробачення-2021, який стартує 22 травня о 22:00 за київським часом, австралійка своєрідно підтримала одного з претендентів на перемогу. Ним став український гурт Go_A! Montaigne переспівала трек SHUM.
"Друзі з України, скажіть, як вам моя вимова? Звучить добре?" – поцікавилася співачка після проникливого виконання треку.
Австралійка переспівала пісню SHUM гурту Go_A: дивіться відео онлайн
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Як звучала пісня SHUM гурту Go_A:
- Українські агрономи зняли пародію на пісню SHUM. Посеред поля, на тлі тракторів вони заспівали не про бога лісу Шума, а про посівну.
- Гурт Go_A й сам виконав SHUM у новій варіації. Музиканти записали акустичну версію треку вдома на кухні, коли солістка Катерина Павленко ліпила вареники.
- За кордоном також оригінально переспівали композицію Go_A. За це взялися представники української діаспори в Нідерландах та іноземці.
- Завдяки перекладачці Катерині Заботкіній пісню SHUM відтворили мовою жестів.