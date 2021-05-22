Лідер букмекерських прогнозів, якому пророкують 7 місце у фіналі Євробачення-2021, виступив з піснею про кохання. Gjon's Tears (справжнє ім'я – Гьон Мухарремай) презентував чуттєву композицію Tout l'Univers.

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Gjon's Tears виступав самостійно (без підтанцьовки). Він вдало й щиро передавав емоції навіть через екран. Гьон Мухарремай запам'ятався не лише зворушливим виконанням, але й бездоганним вокалом. Співак позував у лаконічному костюмі, що не відвертав увагу від енергійних рухів артиста. Постановка загалом виконана в чорно-білих кольорах.

Нагадаємо, Гьон Мухарремай зізнавався, що ще з дитинства мав мрію стати відомим співаком. Дійшовши до цілі, виконавець хоче дарувати людям радість та позитивні емоції.

Зазначимо, у талант хлопця неабияк вірив дідусь. Він привів онука на телешоу Got Talent, де Гьон підкорив глядачів та отримав третє місце в проєкті.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Фінал Євробачення-2021