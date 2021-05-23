Процесс объявления результатов голосования Евровидения-2021 был крайне напряженным. К сожалению, судьи и зрители из разных уголков мира неоднозначно оценили выступление этно-фольк группы Go_A. Если жюри присудило украинцам всего 97 баллов, то публика отдала едва ли не больше всего – 267 баллов. Общий результат – 364, это пятая ступенька!

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Музыканты действительно успели стать любимцами всего мира, о чем свидетельствует мировой рейтинг Spotify и проникновенные каверы конкурентов. Поэтому они публично поблагодарили тех, кто верил в них больше всего, – зрителей со всего мира.

Мы заняли 5 место! 97 баллов от жюри и 267 от зрителей! Эмоции переполняют, даже словами трудно описать, что мы сейчас чувствуем! Спасибо каждому, кто болел, поддерживал и верил в нас,

– с благодарностью написала группа Go_A.

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