Процесс объявления результатов голосования Евровидения-2021 был крайне напряженным. К сожалению, судьи и зрители из разных уголков мира неоднозначно оценили выступление этно-фольк группы Go_A. Если жюри присудило украинцам всего 97 баллов, то публика отдала едва ли не больше всего – 267 баллов. Общий результат – 364, это пятая ступенька!
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Музыканты действительно успели стать любимцами всего мира, о чем свидетельствует мировой рейтинг Spotify и проникновенные каверы конкурентов. Поэтому они публично поблагодарили тех, кто верил в них больше всего, – зрителей со всего мира.
Мы заняли 5 место! 97 баллов от жюри и 267 от зрителей! Эмоции переполняют, даже словами трудно описать, что мы сейчас чувствуем! Спасибо каждому, кто болел, поддерживал и верил в нас,
– с благодарностью написала группа Go_A.
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Стоит заметить Украина покорила финал Евровидения-2021 выступлением Go_A: видео
Каким был финал Евровидения-2021: коротко
- Одна из лидеров букмекерских прогнозов мальтийская исполнительница Дестини Чукуньере подорвала сцену финала песенного конкурса впечатляющей постановкой.
- Номер швейцарца Гён Мухарремая стал самым чувственным выступлением в финале Евровидения-2021.
- Представительница Франции Барбаре Прави поразила эмоциональным исполнением песни Voilà.
- Итальянская группа Måneskin зажла публику в финале конкурса. По результатам судейского и зрительского голосования, именно она победила на Евровидении-2021 среди 26 участников.