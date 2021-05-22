Етнофолк-гурт Go_A продовжує поширювати українську музику на світову аудиторію. На своїй сторінці в інстаграмі група сповістила про ще одне досягнення.
Цікаво Пісню гурту Go_A для Євробачення-2021 відтворили мовою жестів: відео
Пісня Go_A залетіла у рейтинг Spotify
Композиція SHUM, написана для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, увірвалась у глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify.
Трек гурту Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань. 20 травня SHUM увійшов до 50 найбільш вірусних пісень у світі.
Рейтинг Spotify / Скриншот з сайту
Інші досягнення гурту Go_A
- Перед першим півфіналом Євробачення-2021 букмекери прогнозували представнику України 5 місце у списку фіналістів. Інші учасники конкурсу тільки позитивно відгукувалися про пісню групи.
- 18 травня Go_A запалили сцену у Роттердамі та підкорили глядачів оригінальним виступом і виконанням композиції SHUM. Гурт впевнено увійшов до грандфіналу.
- Всього за добу після того, як відгримів перший півфінал, відео номеру гурту отримало перше місце в трендах ютубу. Ролик набрав більше як 1,2 мільйона переглядів за день. Вже 22 травня, перед фіналом, цифра збільшилась до 6,7 мільйона переглядів.