За свою ритмічну композицію на Євробаченні-2021, 18-річна мальтійська співачка Дестіні Чукуньєр довгий час перебувала на першій позиції у букмекерській таблиці, однак поступилась на дві сходинки донизу.

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Мальта на Євробаченні-2021

Мальтійські виконавці ще жодного разу не перемагали на пісенному конкурсі Євробачення. Однак талановита Дестіні цілком може змінити цю ситуацію. На головній сцені фіналу співачка виконала пісню Je Me Casse, у якій співає про бажання розширення прав жінок.

Фінал Євробачення-2021: виступ Мальти Destiny - Je Me Casse

Дестіні почала співати ще змалечку, так само з юного віку виконавиця завойовувала різноманітні конкурси музики. Справжня слава до дівчини прийшла після того, як вона виграла Дитяче Євробачення у 2015 році. Також у 2019 році артистка здобула перемогу на шоу X Factor.

Зараз у букмекерській таблиці лідирує Італія та Франція. Італійському гурту Måneskin пророкують найбільший відсоток перемоги.