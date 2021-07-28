Головний трофей "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова здобула три роки тому. У п'ятому сезоні вона перемогла в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. Після феєричного тріумфу дівчина відтанцювала ще два сезони й оголосила, що назавжди покидає паркет рейтингового шоу.

До теми Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"

Як з'ясувалося згодом, Гвоздьова все ж не проти участі в "Танцях з зірками", але на інших умовах. Вона претендує на роль головного хореографа проєкту або на суддівське крісло.

Підписники запитали: "Якщо вас запросять суддею "Танців з зірками", ви погодитеся?". На що Ілона Гвоздьова відповіла: "Думаю, це найбільш логічне продовження для мене в цьому проєкті".

Ілона Гвоздьова про участь в "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс

Фоловери Ілони Гвоздьової поцікавилися, кого б вона обрала собі в партнери, якби знову вийшла на паркет "Танців з зірками". Танцівниця відповіла, що готова стати в пару з Олександром Педаном, Сергієм Притулою, Потапом чи Нікітою Добриніним.

З ким Ілона Гвоздьова брала участь в "Танцях з зірками"