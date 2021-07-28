Головний трофей "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова здобула три роки тому. У п'ятому сезоні вона перемогла в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. Після феєричного тріумфу дівчина відтанцювала ще два сезони й оголосила, що назавжди покидає паркет рейтингового шоу.
До теми Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"
Як з'ясувалося згодом, Гвоздьова все ж не проти участі в "Танцях з зірками", але на інших умовах. Вона претендує на роль головного хореографа проєкту або на суддівське крісло.
Підписники запитали: "Якщо вас запросять суддею "Танців з зірками", ви погодитеся?". На що Ілона Гвоздьова відповіла: "Думаю, це найбільш логічне продовження для мене в цьому проєкті".
Ілона Гвоздьова про участь в "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс
Фоловери Ілони Гвоздьової поцікавилися, кого б вона обрала собі в партнери, якби знову вийшла на паркет "Танців з зірками". Танцівниця відповіла, що готова стати в пару з Олександром Педаном, Сергієм Притулою, Потапом чи Нікітою Добриніним.
З ким Ілона Гвоздьова брала участь в "Танцях з зірками"
- У четвертому сезоні оновлених "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова була в парі з відомим коміком та актором Юрієм Ткачем. Вони дійшли до дев'ятого прямого ефіру й покинули шоу за крок до фіналу.
- У п'ятому сезоні красуня виборола перемогу з Ігорем Ласточкіним, який продав кубок заради благодійності.
- У шостому сезоні вона танцювала з Володимиром Остапчуком, який тоді розлучався з дружиною Оленою Войченко. Її чоловік хотів набити пику шоумену, адже він спровокував чутки про роман з партнеркою.
- У сьомому сезоні "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова брала участь вагітною, нарвавшись на критику фанів. Так, вони з Дмитром Танковичем покинули проєкт першими.