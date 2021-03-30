42-річна українська співачка Євгенія Власова вперше за довгий час заспівала на великій сцені. Артистка виступила на "Голосі країни 11" зі своєю піснею "Ветер надежды". Вже після появи на публіці вона зізналася, що назад в шоу-бізнес її не тягне.

10 випуск 11 сезону "Голосу країни" був по-справжньому зірковим. До четвірки тренерів приєдналися зіркові радники Юлія Саніна та Іван Дорн, а співачка Євгенія Власова з однією з учасниць з команди Монатіка виконала власну пісню "Ветер надежды". Після приголомшливого виступу судді проєкту закликали знаменитість повернутися в шоу-бізнес, проте на запрошення колег вона відповіла не на сцені, а в інстаграмі.

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Чи повернеться Євгенія Власова в шоу-бізнес

Кілька років тому артистка поставила кар'єру на паузу та відмовилася від спілкування з журналістами. Вона давно не співала на публіці й дуже хвилювалася перед виступом. На сцену Євгенія Власова йшла, як "в холодну ополонку". Вона зауважила, що подорож під назвою "Голос країни" її захопила, однак не відродила бажання повернутися в шоу-бізнес.

Я не можу сказати, що мене тягне назад в шоу-бізнес, але такі подорожі, змушують серце битися частіше,

– зізналася Євгенія Власова.

Євгенія Власова про тренерів "Голосу країни"

Співачка висловилася й про зіркових тренерів "Голосу країни 11". Вона поділилася, не все, що відбувалося на знімальному майданчику, увійшло в ефір. Тому глядачі не змогли побачити сповна, як сильно її підтримали судді.

"Те, що зворушило мене до глибини душі, так це те, як зустріли мене колеги. Я побачила їхнє щире співчуття, тепло, трепет, повагу. Нове покоління, вони інші. Вони уособлення найкращого, що сталося в українському шоу-бізнесі за останні років 10-15. З усіма своїми мегадосягненнями і статусом мегазірок, вони зберегли найкращі людські якості. У кожному стільки сили і стільки світла", – наголосила артистка.

Вона назвала Олега Винника сильним, теплим, привабливим і талановитим чоловіком, а Тіну Кароль – королевою серед королев, яка сяє різними гранями. Євгенія Власова тепло відгукується й про Юлію Саніну – "міжгалактичну царицю, безмежну, як космос", і про Надю Дорофєєву – "богиню з кристально чистим серцем і очима", а Монатіка надто багато в її артистичному серці.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак, як писали в пресі. 2010 року вона й справді перенесла важку операцію та пройшла хімієтерапію, а в листопаді 2017-го пережила ще чотири складні операції. Після важкої недуги артистка співала через біль.