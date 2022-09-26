Сім'я Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна стала однією з тих, які розлучила війна. Закохані живуть в різних країнах, але не перестають кохати та підтримувати один одного. У серпні Тоня на кілька тижнів приїжджала в Україну. В інтерв'ю 24 каналу зізналася, що після цієї поїздки життя у Британії стало ще важчим.

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Де живе Тоня Матвієнко у Великій Британії? Чи виїхала старша донька артистки за кордон? Як ставиться до колег, які після 2014 року продовжували працювати в росії, але зараз зайняли проукраїнську позицію? Чи готова будувати кар'єру за кордоном? За які кошти Тоня живе у Британії? Про все це та багато іншого читайте і дивіться в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті

Тоню, розкажіть, будь ласка, як ваші справи сьогодні й де перебуваєте зараз?

Жива, здорова, дякувати Богу. Зараз перебуваю у Великій Британії, живу тут у спонсорів, в селі.

Зазначимо, спонсор – це особа, яка готова допомогти українцям і надати житло як мінімум на 6 місяців або на більш тривалий термін. Спонсором може бути індивідуальна особа, благодійна організація, громадська група, підприємство. Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму артистки

Чому співачка виїхала у Велику Британію

За час війни ви жили на заході України, в Португалії, були в Німеччині. Чому для життя обрали саме Велику Британію?

Я взагалі не розумію португальську і зараз вчити її – це занадто для мене. Англійську мову знаю хоч трохи, тому вирішила, що у Британії мені буде легше.

19 вересня в Лондоні відбувся похорон Єлизавети II. Кілька днів тисячі людей стояли в черзі, щоб віддати шану покійній королеві. Який зараз настрій у людей після смерті королеви? І, можливо ви чули, що кажуть про нового короля?

Про нового короля наразі не говорять. Але британці дуже поважають королеву. Вони збиралися на вулицях, щоб вшанувати її. У день смерті Єлизавети II мій спонсор Річард прийшов з бокалом вина і сказав: "Королева померла". Для них це шок, переживають всією країною.

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А чи планували ви піти на прощання з королевою?

Я живу дуже далеко від Лондона. І тут з дитиною, Ніна важко переносить такі довгі подорожі. Та й вона ходить до школи, не можу залишити доньку саму.

Знаю, що збоку звучить гарно, – про навчання доньки Ніни у Великій Британії

Як ви вже сказали, Ніна навчається у Великій Британії, цього року пішла там у перший клас. Як вона адаптувалася у новій країні?

Пів року вона не мала жодного спілкування з дітьми, тому зараз з задоволенням ходить до школи, їй подобається. Це розвиток для неї. Хоча Ніна не знає англійської мови, але діти дуже добре ставляться до неї. Всі знають, що вона з України, допомагають. Радію, що донька не переживає, для мене дуже важливо, щоб вона була спокійна.

Донька Матвієнко та Мірзояна – Ніна / Фото з інстаграму артистки

Але вона дуже сумує за Україною. 8 серпня ми їздили додому і вона сказала: "Я хочу ходити до школи, де діти розмовляють українською. Хочу розуміти їх". Коли приходить зі школи додому, не може наговоритися. Зараз вона додатково вчить англійську онлайн, щоб було комфортніше.

Знаю, що збоку звучить гарно, що Ніна навчається у британській школі. Якби їй було років 15, то в цьому був би якийсь сенс. Найстрашніше, що вона не бачить родини. А англійську можна вивчити й в Києві.

Вона ще молода, – чи виїхала старша донька Матвієнко за кордон

А де зараз старша донька Уляна? Як часто бачитеся з нею під час війни та чи не планує вона будувати кар'єру за кордоном?

Десь 2 – 3 місяці вона була в Берліні, а потім сказала, що хоче поїхати в Україну на канікули. Так і залишилися вдома, знайшла там роботу. Вона не хоче за кордон. Я, мабуть, теж скоро не витримаю і поїду додому. Коли була в Україні, відчула неймовірну радість і тепер дуже складно перебувати тут.

Казала Уляні, що вона ще молода, можливо, зараз є шанс реалізувати себе за кордоном. На що почула у відповідь: "Ні, я не хочу жити за кордоном. Не бачу там себе і робитиму все для того, щоб Україна процвітала. Залишусь тут, буду волонтерити". Вона молода, має ще багато часу та можливостей. Якщо захоче, то в майбутньому поїде кудись.

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / Фото з інстаграму артистки

Розглядала кожен кутик, – про перший за пів року приїзд в Україну

Влітку ви з донькою приїжджали в Україну, до мами й чоловіка. Чи не боялися повертатися? Адже війна триває, постійні повітряні тривоги, небезпека є всюди.

Ні, мені не було страшно. Я дуже скучила за домом, насолоджувалася сім'єю, друзями, атмосферою Києва. Всім. Страшно казати, але багато людей звикли до того, що йде війна, звикли до сирен. Бо вони хочуть продовжувати жити, радіти кожному моменту.

Якими особисто для вас були ці дні, що провели вдома? Що запам'яталося найбільше?

Коли в'їхала в Україну, зрозуміла, що всі банери українською мовою, я все розумію (сміється). Розглядала кожен кутик. Я ж не була в Україні майже пів року. Дім запам'ятався, мама, двір. Щодня були зустрічі. То я їздила до знайомих, то вони до мене додому. Гості були щодня. Сіла за кермо у своєму улюбленому Києві. Це були дуже насичені 3 тижні: благодійні концерти, зустрічі, зйомки до Дня Незалежності.

Мама казала: "Ти приїхала, а я тебе вдома не бачу. Де ти ходиш?" (сміється).

Тоня Матвієнко з мамою і донькою / Фото з інстаграму артистки

Як Тоня Матвієнко ставиться до ексгастролерів

Після приїзду в Україну ви виступали в Києві, зокрема на станції метро. Там часто давали концерти й інші артисти, серед яких ті, що до війни гастролювали в росії. Як ставитеся до колег, які після 2014 року продовжували працювати в росії, але зараз зайняли проукраїнську позицію?

Підтримую такі рішення. Пишаюся, що багато хто почав розмовляти українською мовою. Шкода, що вони зрозуміли це занадто пізно. Але український народ отримав величезний шанс. Нарешті ми стали єдиною, могутньою країною, яку всі знають і про яку говорять. У Британії кажуть, що в нас дуже велике серце та великий дух.

Чи готова Матвієнко будувати кар'єру за кордоном

Чи думали про те, що, можливо, доведеться будувати кар'єру за кордоном? Чи готові до такого?

Точно ні. Я співаю тут, організовуємо маленькі благодійні концерти, збираємо гроші на автомобілі. Потім додаються ще донати, завантажуємо ці автомобілі медичними матеріалами й відправляємо в Україну. Співаю тут для українців. Моя кар'єра у Британії – для своїх.

Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму артистки

Повернулася в Британію, бо пообіцяла волонтерам. І 21 жовтня матиму тут сольний концерт. Спонсор захопився моєю творчістю, знайшов музиканта, який вивчив всі мої пісні, та організував концерт. А що далі – не знаю. Я бачу себе тільки в Україні.

У нас немає бізнесу, – на що сім'я Тоні живе під час війни

Світлана Тарабарова у новому інтерв'ю сказала, що 24 лютого шоу-бізнес помер. Це одна з тих сфер, яка найбільше постраждала від російського вторгнення, адже всі артисти залишилися без роботи. Чи маєте ви зараз заробіток? На що живе сім'я? Адже Британія – це одна з найдорожчих країн.

Заробітку немає. Мене часто запитують, чому я за кордоном. У нас вдома троє артистів. Чоловік переживає, каже, що не знає, як буде потім. Я хочу повертатися, але Арсен каже не поспішати. У нас великий будинок, не знає, чи вдасться цього року опалювати його, як буде з цим.

Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я й поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми ще виживали. Якби чоловік був на якійсь державній службі, чи мав бізнес, то інша справа. У нас з Арсеном немає бізнесу. Ми все вкладали в наші пісні, кліп. Як буде далі – не знаю.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму артистки

Чому Тоня Матвієнко неактивна у соцмережах

Арсен в інтерв'ю нам раніше розповідав, що не афішує допомогу армії, бо не любить цього. Він допомагає, бо відчуває обов'язок, а не для фото в соцмережах. Ви також рідко розповідаєте про допомогу, не веде активне життя у соціальних мережах. Чому обрали для себе таку позицію?

Мені здається, що моїй аудиторії в соціальних мережах не треба розповідати, хто я. Я завжди була патріоткою своєї країни.

На початку війни взагалі зникла, не знала, що публікувати. Були моменти, коли місяцями нічого не відбувалося. А потім потихеньку почало все рухатися, з'явилося бажання, бачення якогось майбутнього.

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Коли розповіла, що я в Британії, то багато українців знайшли мене тут, тепер робимо концерти.

Мені здається, що співаки не можуть без сцени. Я оживаю, коли співаю. Це рух, життя. Нехай трішки, нехай одній людині в Україні допоможу. Мені від цього легше. Не можу жити й нічого не робити. Але я тут довго не витримаю. Поїду додому і буду співати там.

Тоня Матвієнко з чоловіком і донькою на сцені / Фото з інстаграму артистки

Чи готова Тоня відпустити коханого на фронт

Ви готові відпустити свого чоловіка на війну? MamaRika неприховано казала, що стримувала і досі стримує свого чоловіка від війська, перетягуючи на волонтерські ініціативи.

Він мене не питатиме. Так має бути, бо зараз такий час. Як би не переживала, як би страшно не було. По-іншому неможливо. Зараз такий час.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму артистки

А чи спілкуєтеся з кимось з колег, які пішли воювати?

Ми не переписуємося, але слідкую в соцмережах. Знаю, що Тараса Тополю офіційно відпустили. Бачила його біля свого будинку, коли приїжджала в Україну. Вранці з Арсеном спустилися до машини дещо забрати й випадково зустрілися на вулиці з Тарасом.

Про перемогу України у війні з росією

Яка подія стане для вас перемогою України в цій війні?

Коли перестануть гинуть хлопці. Коли перестануть вбивати людей на нашій території. Коли ми перестанемо боятися за своє життя. Перемогу ми заклали тоді, коли почали боротьбу за нашу Батьківщину.