Єлизавета II померла 8 вересня у Шотландії, у замку Балморал. Через кілька днів для прощання з підднамими її тіло доправили до Единбурга, згодом – у Лондон, де вона певний час пробула у Букінгемському палаці, а потім – у Вестмінстерське абатство. 19 вересня королеву поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.

До слова Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція, за якою спостерігає весь світ

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Похорон королеви розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (о 13:00 – за Києвом) у Вестмінстерському абатстві.

за місцевим часом (о 13:00 – за Києвом) у Вестмінстерському абатстві. Усю процесію на телебаченні транслює канал BBC (ви можете переглянути її за посиланням), який закріплений за королівською сім'єю, а також інші британські ЗМІ.

Похорон Єлизавети II: дивитись онлайн-трансляцію

Станом на 11:00 за київським часом, за 2 години до похоронної процесії, у Вестмінстерське абатство починають помалу прибути делегації з інших країн. Королівська сім'я запросила на похорон близько 500 людей , серед них – першу леді України Олену Зеленську, яка вчора вже віддала честь королеві та зустрілась з Кейт Міддлтон.

, серед них – першу леді України Олену Зеленську, яка вчора вже віддала честь королеві та зустрілась з Кейт Міддлтон. Сьогодні день похорону королеви буде "Днем національної жалоби" і офіційним вихідним днем. Опівдні британці вшанують пам'ять королеви двома хвилинами мовчання. Над Лондоном сьогодні скасували усі польоти, аби очистити небо та зберегти тишу під час похорону королеви Єлизавети II.

У Вестмінстерському абатстві починають дзвонити дзвони . Перші дзвони почали лунати на честь покійної королеви, вони дзвонитимуть раз на хвилину.

. Перші дзвони почали лунати на честь покійної королеви, вони дзвонитимуть раз на хвилину. Мерія Лондона заявила, що місця для громадського перегляду похорону від Вестмінстерського абатства до Арки Веллінгтона заповнені.

На похорон вже почали прибувати перші лідери країн: Джо Байден та дружина Джилл, Емманюель Макрон та Бріжит Макрон, президент Ірландії, Борис Джонсон і Тереза Мей з парами, Джастін Трюдо з дружиною та інші.



Джо та Джилл Байдени прибули на похорон королеви / Фото Sky News

До Вестмінстерського залу, де зараз перебуває ще труна королеви, прибув король Чарльз III з синами Вільямом та Гаррі.

з синами Вільямом та Гаррі. В автомобілі з Гаррі також побачили його дружину Меган Маркл, а в іншій автівці їхала королева-консорт Камілла та Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем та Шарлоттою. Найменшого Луї немає. Вони прибули в абатство.

Труну з тілом Єлизавети II готуються завантажувати на катафалк у супроводі Королівської гвардії, щоб перевезти у Вестмінстерське абатство.



Катафалк, на якому перевезуть гріб королеви / Фото Sky News

Зворушлива хода гвардії у супроводі найближчої королівської сім'ї вирушила до абатсва. Позаду колони крокують король Чарльз III, принцеса Анна, принц Едвард, принц Вільям, а також принц Гаррі з принцом Ендрю, щоправда, без військових мундирів. Сім'я ледь стримує сльози.



Сини і внуки проводять королеву у Вестмінстерське абатство / Фото Sky News

Похорон королеви розпочався. Гріб Її Величності заносять в абатство, де її стоячи зустрічають запрошені гості. Відспівування проводитиме архієписком Кентеберійський.



Похорон королеви / Фото Sky News

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