Єлизавета II померла 8 вересня у Шотландії, у замку Балморал. Через кілька днів для прощання з підднамими її тіло доправили до Единбурга, згодом – у Лондон, де вона певний час пробула у Букінгемському палаці, а потім – у Вестмінстерське абатство. 19 вересня королеву поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.
До слова Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція, за якою спостерігає весь світ
Хронологія подій (останні новини читайте внизу)
- Похорон королеви розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (о 13:00 – за Києвом) у Вестмінстерському абатстві.
- Усю процесію на телебаченні транслює канал BBC (ви можете переглянути її за посиланням), який закріплений за королівською сім'єю, а також інші британські ЗМІ.
Похорон Єлизавети II: дивитись онлайн-трансляцію
- Станом на 11:00 за київським часом, за 2 години до похоронної процесії, у Вестмінстерське абатство починають помалу прибути делегації з інших країн. Королівська сім'я запросила на похорон близько 500 людей, серед них – першу леді України Олену Зеленську, яка вчора вже віддала честь королеві та зустрілась з Кейт Міддлтон.
- Сьогодні день похорону королеви буде "Днем національної жалоби" і офіційним вихідним днем. Опівдні британці вшанують пам'ять королеви двома хвилинами мовчання. Над Лондоном сьогодні скасували усі польоти, аби очистити небо та зберегти тишу під час похорону королеви Єлизавети II.
- У Вестмінстерському абатстві починають дзвонити дзвони. Перші дзвони почали лунати на честь покійної королеви, вони дзвонитимуть раз на хвилину.
- Мерія Лондона заявила, що місця для громадського перегляду похорону від Вестмінстерського абатства до Арки Веллінгтона заповнені.
- На похорон вже почали прибувати перші лідери країн: Джо Байден та дружина Джилл, Емманюель Макрон та Бріжит Макрон, президент Ірландії, Борис Джонсон і Тереза Мей з парами, Джастін Трюдо з дружиною та інші.
Джо та Джилл Байдени прибули на похорон королеви / Фото Sky News
- До Вестмінстерського залу, де зараз перебуває ще труна королеви, прибув король Чарльз III з синами Вільямом та Гаррі.
- В автомобілі з Гаррі також побачили його дружину Меган Маркл, а в іншій автівці їхала королева-консорт Камілла та Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем та Шарлоттою. Найменшого Луї немає. Вони прибули в абатство.
- Труну з тілом Єлизавети II готуються завантажувати на катафалк у супроводі Королівської гвардії, щоб перевезти у Вестмінстерське абатство.
Катафалк, на якому перевезуть гріб королеви / Фото Sky News
- Зворушлива хода гвардії у супроводі найближчої королівської сім'ї вирушила до абатсва. Позаду колони крокують король Чарльз III, принцеса Анна, принц Едвард, принц Вільям, а також принц Гаррі з принцом Ендрю, щоправда, без військових мундирів. Сім'я ледь стримує сльози.
Сини і внуки проводять королеву у Вестмінстерське абатство / Фото Sky News
- Похорон королеви розпочався. Гріб Її Величності заносять в абатство, де її стоячи зустрічають запрошені гості. Відспівування проводитиме архієписком Кентеберійський.
Похорон королеви / Фото Sky News
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