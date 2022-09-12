Співачка поділилася, що для її сім'ї це дуже болюча тема. Світлана з чоловіком і дітьми жила в котеджному містечку під Києвом. Під час бойових дій на Київщині 66 зі 100 будинків цього містечка частково або повністю були зруйновані. На щастя, дім Тарабарової не постраждав, але вона все одно мусить виїхати звідти.

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Чому Світлана Тарабарова продає будинок

Артистка поділилася, що має підписаний кредитний договір з забудовником. Коли почалася війна, чоловік з розумінням поставився до становища зірки, адже від лютого у Тарабарової немає роботи. Коханий Світлани також залишився без заробітку, адже є її продюсером. Пів року сім'я не сплачувала кредит, але надалі не може так робити.

Шоу-бізнес помер 24 лютого. Він лише на благодійних засадах абсолютно для всіх артистів. Якщо хтось каже, що заробляє мільйони доларів, то не вірте в це. Так, є якісь підробітки, але не в багатьох. Поки що у нас не було оплачуваної роботи,

– поділилася Тарабарова.

Зі сльозами на очах Світлана розповіла, що через відсутність заробітку вимушена продати будинок, про який так довго мріяла.

Нам потрібно віддавати, а ми не знаємо, де взяти ці гроші. І вирішили, що будемо продавати. А що робити? Тому будемо шукати людину, яка забере те, що ми викохали, в класні руки,

– зізналася Світлана.

Тарабарова з чоловіком шукали інші варіанти, щоб погасити борг, але їх немає. Оскільки до артистки з розумінням ставилися ці пів року, дозволили повернутися в будинок, на який у неї немає грошей, вона не хоче бути тягарем для власника містечка.

Війна показала, що безглуздо прив'язуватися до фізичних речей. Найважливіше – це життя.

Світлана Тарабарова про продаж будинку: дивіться відео онлайн