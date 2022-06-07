Зіркові батьки, які виїхали з України в Європу, потроху облаштовують життя дітей там. 41-річна Тоня Матвієнко не стала винятком. 7 червня її донечка Ніна пішла у британську школу.

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Чому Тоня Матвієнко відправила доньку до школи у Великій Британії

Співачка запевняє, що не планує залишатися у Великій Британії назавжди, а лише пересиджує війну на Батьківщині. Вона вірить у те, що 1 вересня 2022 року її Ніна, як і всі українські діти, сяде за шкільну парту в рідному місті. Однак Матвієнко не може залишати її без знань аж до осені.

Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте дитина має рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове… Вірю, що 1 вересня Ніна, як і всі діти з різних куточків нашої країни, буде переступати поріг школи на теренах вільної, незалежної та непереможної України,

– висловилася артистка.

Зірка зізналася, що перший навчальний день доньки став для неї великим стресом, бо і вона, і дівчинка опинилися в новому середовищі. Проте співачка вдячна всім, хто надав їй прихисток і допомогу в чужій країні.

"Перше "вересня" Ніни Матвієнко молодшої", – підписала фото Тоня Матвієнко. На ньому першокласниця позує у шкільній формі, яка є загальноприйнятою в кожному навчальному закладі Великої Британії.

Донька Тоні Матвієнко Ніна у Великій Британії: фото

Варто пояснити! У британських школах навчання відбувається з вересня по липень і триває 39 тижнів. Тож донька Тоні Матвієнко здобуватиме знання ще цілий місяць.

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