Українська співачка Тоня Матвієнко разом з донькою перебувала у Великій Британії. Ніна навчалась у школі, тому їхній приїзд додому був під питанням.
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Тоня Матвієнко приїхала в Україну
Днями співачка опублікувала два зворушливих відео з лаконічним коментарем: "Приїхали". Спершу Тоня Матвієнко зустрілась з чоловіком Арсеном Мірзояном – це сталося під час його концерту. Зірка вийшла на сцену до коханого з донькою та ніжно його обійняла, поки у залі лунали оплески.
Тоня Матвієнко зустрілась з Арсеном Мірзояном:
Другий ролик був не менш зворушливим – Тоня показала, як зустрілась з мамою Ніною Митрофанівною, яка повернулась до Києва раніше. Артистка дуже скучила за донькою та онукою, тому розчулилася.
Тоня Матвієнко зустрілась з мамою:
Життя Мірзояна і Матвієнко в час війни
- Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко виїхали з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення. Після цього чоловік повернувся до столиці, а співачка з донькою поїхала в Німеччину.
- Подружжю вдалось зустрітися двічі. Перший раз був тоді, коли Арсен приїжджав на благодійний концерт. "Він поза зоною досяжності був. Я йому геолокацію вислала, де ми. Розумію, що скоріше за все сів телефон. Я ходжу на балкон, виглядаю його, виглядаю. Бачу, він ходить, шукає. Я як заверещу: Арсен, Арсен, ми тут… Я побула з чоловіком один день, а потім кажу: "Краще б ти не приїжджав". Це такі муки".
- Тоня Матвієнко згодом поїхала у Велику Британію, щоб влаштувати доньку до школи. У Ніни розпочалися канікули, тому, можливо, сім'ї вдасться побути разом довше.