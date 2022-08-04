Українська співачка Тоня Матвієнко разом з донькою перебувала у Великій Британії. Ніна навчалась у школі, тому їхній приїзд додому був під питанням.

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Тоня Матвієнко приїхала в Україну

Днями співачка опублікувала два зворушливих відео з лаконічним коментарем: "Приїхали". Спершу Тоня Матвієнко зустрілась з чоловіком Арсеном Мірзояном – це сталося під час його концерту. Зірка вийшла на сцену до коханого з донькою та ніжно його обійняла, поки у залі лунали оплески.

Тоня Матвієнко зустрілась з Арсеном Мірзояном:

Другий ролик був не менш зворушливим – Тоня показала, як зустрілась з мамою Ніною Митрофанівною, яка повернулась до Києва раніше. Артистка дуже скучила за донькою та онукою, тому розчулилася.

Тоня Матвієнко зустрілась з мамою:

Життя Мірзояна і Матвієнко в час війни