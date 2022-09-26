Семья Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна стала одной из тех, которые разлучила война. Влюбленные живут в разных странах, но не перестают любить и поддерживать друг друга. В августе Тоня на несколько недель приезжала в Украину. В интервью 24 каналу призналась, что после этой поездки жизнь в Британии стала еще тяжелее.

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Где живет Тоня Матвиенко в Великобритании? Уехала ли старшая дочь артистки за границу? Как относится к коллегам, которые после 2014 года продолжали работать в россии, но сейчас заняли проукраинскую позицию? Готова строить карьеру за границей? На какие средства Тоня живет в Британии? Обо всем этом и многом другом читайте и смотрите в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате

Тоня, расскажите, пожалуйста, как ваши дела сегодня и где сейчас?

Жива, здорова, слава Богу. Сейчас нахожусь в Великобритании, живу здесь у спонсоров, в деревне.

Отметим, спонсор – это лицо, готовое помочь украинцам и предоставить жилье как минимум на 6 месяцев или на более длительный срок. Спонсором может быть индивидуальное лицо, благотворительная организация, общественная группа, предприятие. Тоня Матвиенко / Фото из инстаграмма артистки

Почему певица уехала в Великобританию

За время войны вы жили на западе Украины, в Португалии, были в Германии. Почему для жизни выбрали именно Великобританию?

Я вообще не понимаю португальский и сейчас учить его – это слишком для меня. Английский язык знаю хоть немного, потому решила, что в Британии мне будет легче.

19 сентября в Лондоне состоялись похороны Елизаветы II. Несколько дней тысячи человек стояли в очереди, чтобы отдать честь покойной королеве. Какое сейчас настроение у людей после смерти королевы? И, возможно, вы слышали, что говорят о новом короле?

О новом короле пока не говорят. Но британцы очень уважают королеву. Они собирались на улицах, чтобы почтить ее. В день смерти Елизаветы II мой спонсор Ричард пришел с бокалом вина и сказал: "Королева умерла". Для них это шок, переживаемый всей страной.

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Планировали ли вы пойти на прощание с королевой?

Я живу очень далеко от Лондона. И здесь с ребенком, Нина тяжело переносит столь долгие путешествия. Да и она ходит в школу, не могу оставить дочь одну.

Знаю, что со стороны звучит хорошо, – об обучении дочери Нины в Великобритании

Как вы уже сказали, Нина учится в Великобритании, в этом году пошла там в первый класс. Как она адаптировалась в новой стране?

Полгода у нее не было никакого общения с детьми, поэтому сейчас с удовольствием ходит в школу, ей нравится. Это развитие для нее. Хотя Нина не знает английского, но дети очень хорошо относятся к ней. Все знают, что она из Украины помогают. Радуюсь, что дочь не переживает, для меня очень важно, чтобы она была спокойна.

Дочь Матвиенко и Мирзояна – Нина / Фото из инстаграмма артистки

Но она очень скучает по Украине. 8 августа мы ездили домой и она сказала: "Я хочу ходить в школу, где дети говорят по-украински. Хочу понимать их". Когда приходит из школы домой, не может наговориться. Сейчас она дополнительно учит английский онлайн, чтобы было комфортнее.

Знаю, что со стороны звучит хорошо, что Нина учится в британской школе. Будь ей лет 15, то в этом был бы какой-то смысл. Самое страшное, что он не видит семьи. А английский можно выучить и в Киеве.

Она еще молода, – выехала ли старшая дочь Матвиенко за границу

А где сейчас старшая дочь Ульяна? Как часто видитесь с ней во время войны и не планирует ли она строить карьеру за границей?

Где-то 2-3 месяца она была в Берлине, а потом сказала, что хочет уехать в Украину на каникулы. Так и остались дома, нашла там работу. Она не желает за границу. Я, вероятно, тоже скоро не выдержу и поеду домой. Когда была в Украине, почувствовала невероятную радость и теперь очень сложно находиться здесь.

Говорила Ульяне, что она еще молода, возможно, сейчас есть шанс реализовать себя за границей. На что услышала в ответ: "Нет, я не хочу жить за границей. Не вижу там себя и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь здесь, буду волонтерить". Она молода, имеет еще много времени и возможностей. Если захочет, то в будущем уедет куда-нибудь.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / Фото из инстаграмма артистки

Рассматривала каждый уголок, – о первом за полгода приезде в Украину

Летом вы с дочерью приезжали в Украину, к маме и мужу. Не боялись ли возвращаться? Ведь война продолжается, постоянные воздушные тревоги, опасность есть повсюду.

Нет, мне не было страшно. Я очень соскучилась по дому, наслаждалась семьей, друзьями, атмосферой Киева. Всем. Страшно говорить, но многие привыкли к идущей войне, привыкли к сиренам. Ибо они хотят продолжать жить, радоваться каждому моменту.

Какими лично для вас были эти дни, которые провели дома? Что запомнилось больше всего?

Когда въехала в Украину, поняла, что все баннеры на украинском языке, я все понимаю (смеется). Рассматривала каждый уголок. Я ведь не была в Украине почти пол года. Дом запомнился, мама, двор. Каждый день были встречи. То я ездила к знакомым, то они ко мне домой. Гости были каждый день. Села за руль в своем любимом Киеве. Это были насыщенные 3 недели: благотворительные концерты, встречи, съемки ко Дню Независимости.

Мама говорила: "Ты приехала, а я тебя дома не вижу. Где ты ходишь?" (смеется).

Тоня Матвиенко с мамой и дочерью / Фото из инстаграмма артистки

Как Тоня Матвиенко относится к экс-гастролерам

После приезда в Украину вы выступали в Киеве, в том числе на станции метро. Там часто давали концерты и другие артисты, среди которых до войны гастролировали в россии. Как относитесь к коллегам, которые после 2014 года продолжали работать в россии, но сейчас заняли проукраинскую позицию?

Поддерживаю такие решения. Горжусь, что многие начали разговаривать на украинском языке. Жаль, что они поняли это слишком поздно. Но украинский народ получил огромный шанс. Наконец-то мы стали единственной, могучей страной, которую все знают и о которой говорят. В Британии говорят, что у нас большое сердце и большой дух.

Готова ли Матвиенко строить карьеру за границей

Думали о том, что, возможно, придется строить карьеру за границей? Готовы к такому?

Точно нет. Я пою здесь, организовываем маленькие благотворительные концерты, собираем деньги на автомобиле. Затем добавляются еще донаты, загружаем эти автомобили медицинскими материалами и отправляем в Украину. Пою здесь для украинцев. Моя карьера в Британии – для своих.

Тоня Матвиенко / Фото из инстаграмма артистки

Вернулась в Британию, потому что пообещала волонтерам. И 21 октября буду здесь сольный концерт. Спонсор увлекся моим творчеством, нашел музыканта, который изучил все мои песни и организовал концерт. А что дальше – не знаю. Я вижу себя только в Украине.

У нас нет бизнеса, – на что семья Тони живет во время войны

Светлана Тарабарова в новом интервью сказала, что 24 февраля шоу-бизнес умер. Это одна из тех сфер, которая больше всего пострадала от российского вторжения, ведь все артисты остались без работы. Есть ли у вас сейчас заработок? На что живет семья? Ведь Великобритания – это одна из самых дорогих стран.

Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей. У нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Я хочу возвращаться, но Арсен говорит не торопиться. У нас большой дом, не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим.

Работы нет, нужно есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать. Потому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы выживали. Если бы мужчина был на какой-то государственной службе, имел бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клип. Как будет дальше – не знаю.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграмма артистки

Почему Тоня Матвиенко неактивна в соцсетях

Арсен в интервью нам раньше рассказывал, что не афиширует помощь армии, потому что не любит этого. Он помогает, потому что чувствует долг, а не для фотографий в соцсетях. Вы также редко рассказываете о помощи, не ведет активную жизнь в социальных сетях. Почему выбрали для себя такую позицию?

Мне кажется, что моей аудитории в социальных сетях не нужно рассказывать, кто я. Я всегда была патриоткой своей страны.

В начале войны вообще исчезла, не знала, что публиковать. Были моменты, когда месяцами ничего не происходило. А потом потихоньку стало все двигаться, появилось желание, видение какого-нибудь будущего.

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Когда рассказала, что я в Британии, многие украинцы нашли меня здесь, теперь делаем концерты.

Мне кажется, певцы не могут без сцены. Я оживаю, когда пою. Это движение, жизнь. Пусть немного, пусть одному человеку в Украине помогу. Мне от этого легче. Не могу жить и ничего не делать. Но я здесь долго не выдержу. Поеду домой и буду петь там.

Тоня Матвиенко с мужем и дочерью на сцене / Фото из инстаграмма артистки

Готова ли Тоня отпустить любимого на фронт

Вы готовы отпустить мужа на войну? MamaRika явно говорила, что сдерживала и до сих пор сдерживает своего мужа от войска, перетаскивая на волонтерские инициативы.

Он меня не будет спрашивать. Так должно быть, потому что сейчас такое время. Как бы ни переживала, как бы страшно ни было. По-другому невозможно. Сейчас такое время.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграмма артистки

А общаетесь ли с кем-то из ушедших воевать коллег?

Мы не переписываемся, но слежу в соцсетях. Знаю, что Тараса Тополю официально отпустили. Видела его у своего дома, когда приезжала в Украину. Утром с Арсеном спустились в машину забрать и случайно встретились на улице с Тарасом.

О победе Украины в войне с россией

Какое событие станет для вас победой Украины в этой войне?

Когда перестанут гибнут ребята. Когда перестанут убивать людей на нашей территории. Когда мы перестанем бояться своей жизни. Победу мы заложили, когда начали борьбу за нашу Родину.