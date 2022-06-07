Святослав Вакарчук заспівав найстарішу пісню в своєму репертуарі, яку виконує вже 45 років
Джерело:фейбсук Святослава Вакарчука
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує відвідувати українських військових на фронті. Днями артист заспівав найстарішу пісню у своєму репертуарі – "Ой, чий то кінь стоїть". Виконує її вже 45 років.
Святослав Вакарчук з культурною місією виступає перед українськими захисниками. Він намагається покращити моральний дух наших військових, щоб вони хоча б на трішки відволіктися від думок про війну.
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Святослав Вакарчук заспівав для військових
Артист зустрівся з нашими захисниками на передових позиціях. Тепер, на жаль, концерти лише такі. Вакарчук виконав стародавню українську пісню "Ой, чий то кінь стоїть". Розповів, що це найстаріша пісня в його репертуарі, яку виконує вже 45 років.
Якщо "Місто Марії" – найновіша пісня в моєму репертуарі, то "Ой, чий то кінь стоїть" – найстаріша. Я виконую їївже 45 років,
– написав Вакарчук під відео.
За час війни Вакарчук побував у багатьох українських містах:
- на 6-й день повномасштабної війни він відвідав поранених військових у госпіталі;
- 4 березня був в Запоріжжі, де тоді тривали бої за Запорізьку АЕС;
- побував в Одесі, де підтримав поранених бійців і медиків, а через деякий час приїхав з концертом до морських піхотинців;
- під час візиту до Миколаєва також побував у госпіталі, де лікуються наші захисники;
- у березні Вакарчук провів прямий ефір з Харкова, де показав, в що перетворив українське місто "русскій мір", зруйновану Салтівку;
- у зруйнованій окупантами Охтирці побачив біль, сльози та смерть;
- після звільнення Бородянки Вакарчук поїхав туди. Артист подякував рятувальникам за те, що розбирають завали, і поспілкувався з місцевими;
- зі сльозами на очах показав розтрощену "Мрію" у Гостомелі;
- приїхавши на небезпечну Луганщину, закликав місцевих терміново виїжджати з регіону;
- "Океан Ельзи" відіграв концерт на "Золотих воротах" у Києві;
- у день обстрілу Львова Вакарчук був у місці й наголосив, що це ракетний тероризм;
- виконав свої хіти для працівників Чорнобильській АЕС та нагадав світу про катастрофу в Маріуполі, на заводі "Азовсталь".