Святослав Вакарчук заспівав найстарішу пісню в своєму репертуарі, яку виконує вже 45 років

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує відвідувати українських військових на фронті. Днями артист заспівав найстарішу пісню у своєму репертуарі – "Ой, чий то кінь стоїть". Виконує її вже 45 років.

Святослав Вакарчук з культурною місією виступає перед українськими захисниками. Він намагається покращити моральний дух наших військових, щоб вони хоча б на трішки відволіктися від думок про війну.

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Святослав Вакарчук заспівав для військових

Артист зустрівся з нашими захисниками на передових позиціях. Тепер, на жаль, концерти лише такі. Вакарчук виконав стародавню українську пісню "Ой, чий то кінь стоїть". Розповів, що це найстаріша пісня в його репертуарі, яку виконує вже 45 років.

Якщо "Місто Марії" – найновіша пісня в моєму репертуарі, то "Ой, чий то кінь стоїть" – найстаріша. Я виконую їївже 45 років,

– написав Вакарчук під відео.