Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 24 квітня – на Великдень – був у Харкові. Він зняв відео зі зруйнованого міста.

Читайте також "Океан Ельзи" відіграв концерт на "Золотих воротах" у Києві: потужні відео з підземки

Святослав Вакарчук показав зруйнований Харків

Музикант показав на відео Салтівку – найбільший житловий масив в Україні. До повномасштабної війни там мешкало 400 тисяч людей.

Це місто Харків, і ми зараз на передовій. Тут ніхто не живе, ніхто не може тут жити. Ось як виглядає Харків зараз. Поряд зі мною бійці, які на передовій захищають нашу країну. Навколо нас звичайний спальний район. Тут неймовірні хлопці. Це справжні воїни. Україна переможе,

– сказав Святослав Вакарчук.

Артист пройшовся містом з бійцями й показав зруйновані та обгорілі будинки, розбиті й засипані склом вулиці.

Святослав Вакарчук зняв відео з Харкова: